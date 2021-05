Így tehetjük változatosabbá a gyaloglóedzéseket

A gyaloglás olcsó, szinte bárhol csinálhatjuk és nem kell hozzá speciális felszerelés sem, nem véletlen, hogy annyira népszerű mozgásforma. Ráadásul éppen annyi előnye van, mint a kocogásnak vagy az intenzívebb edzéseknek. Ha kicsit már monotonnak érezzük a gyaloglóedzéseinket, esetleg úgy gondoljuk, hogy fizikailag már nem jelentenek elég nagy kihívást, akkor is vannak dolgok, amiket kipróbálhatunk - következzenek a Healthline cikkében olvasható tippek!

Extra terhelés

Ha karsúlyokat vagy súlyövet viselünk séta közben, azzal remekül növelhetjük a mozgás intenzitását. A szakértők szerint a súlyok bevezetésével érdemes óvatosnak lenni, és a fokozatosság elvét követni. Először vagy rövidítsük le a gyaloglás távját vagy idejét, vagy ne viseljük végig a súlyokat. Ami fontos, hogy semmiképp se lábsúlyokat hordjunk séta közben, mert így aránytalan terhelés érheti a láb izomzatát, ami miatt megnő az egyensúlyvesztés, a túlerőltetés, illetve az esetleges sérülések veszélye.

Gyaloglás közben váltogassuk bátran a tempónkat! Fotó: Getty Images

Ejtsünk útba egy kondiparkot

Az is jó ötlet, ha olyan sétaútvonalat választunk, ahol útba esik egy szabadtéri kondipark, és itt megállunk egy gyors, 15-30 perces mini felsőtestedzésre vagy egyéb saját testsúlyos edzésre. Az unalom leküzdésében sokat segíthet,ha találunk magunknak egy sporttársat, akivel - ha nem is minden alkalommal, de hetente néhányszor - közösen gyalogolunk egy jó nagyot. Ez kutatások szerint a mentális egészségünkre is pozitívan hat, ráadásul azok, akik párban, vagy csapatban edzenek, kevésbé hajlamosak feladni a rendszeres sportolást.

Váltott tempóban

Az is segíthet, ha intervall edzést csinálunk a sétákból, és meghatározott időtartamonként váltogatjuk a mozgásunk tempóját - számos olyan, mobiltelefonra letölthető applikáció létezik már, ami ebben segítséget nyújthat. Ugyancsak jó ötlet, ha nem ugyanazon az útvonalon sétálunk minden nap, hanem van legalább 3-4 opciónk, és azokat váltogatjuk. Az egyik lehetőleg olyan legyen, amiben egy kicsit több a hegy- és lejtmenet, ez is segít intervall edzést csinálni a megszokott sétánkból. Kereshetünk olyan helyet is, ahol hosszabb lépcsősorok vannak, ha a térdünk és az ízületeink engedik, iktassunk be egy kis lépcsőzést, ezzel extra kalóriákat is égethetünk.