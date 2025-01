Idegbecsípődés esetén ez a teendő

Az idegbecsípődés gyakori és kellemetlen állapot, melynek hátterében az áll, ha egy ideget megnyomnak az azt körülvevő szövetek. Függően attól, hogy melyik területen alakult ki, jelentősen korlátozza a mozgásunkat, és a legalapvetőbb tevékenységeket is ellehetetleníti. Összegyűjtöttük, mit javasolt tenni az ideg becsípődése esetén.

A legtöbb esetben az idegbecsípődés fő tünete a napokig tartó szúró, vagy égő fájdalom, de érzékszervi zavarok is felléphetnek. A legrosszabb pedig az, hogy a fájdalom sokszor kisugárzik, így egyáltalán nem csak az testrész érintett, ahol maga az idegbecsípődés történt. Például ha a hátunkban történik, akkor a legtöbbször a csípőnk is fáj, és a lábainkban is érezzük. Ha nálunk is jelentkezik az erős fájdalom, az alábbiakat tehetjük:

Pihenjünk

Kerüljünk minden hirtelen mozdulatot (ez az erős fájdalom miatt valószínűleg amúgy sem jutna eszünkbe). Lehetőség szerint töltsük pihenéssel a napot, vegyünk fel egy olyan kényelmes testhelyzetet, ami nem fokozza tovább a panaszainkat.

Az idegbecsípődéshez elég egy rossz mozdulat. Fotó: Getty Images

Hideg-meleg terápia

Érdemes az érintett területet borogatással is kezelni. Az első két napban a hideg vizes borogatás segíthet a fájdalom és a gyulladás csökkentésében, utána pedig meleg vizes borogatásra válthatunk, amelynek az iztmok ellazításában lehet szerepük. Szükség esetén fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő gyógyszereket is bevehetünk.

Óvatos nyújtás

Ha a fájdalom nem túl erős, finom nyújtógyakorlatokkal próbálkozhatunk, ami segíthet felszabadítani a nyomás alá került ideget. Ezt azonban csak mértékkel és kellő óvatossággal végezzük, nehogy tovább rontsunk egy újabb rossz mozdulattal az állapotunkon.

Ne várjunk sokáig az orvosi segítséggel!

Ha a fájdalom egy héten belül nem enyhül, vagy esetleg még súlyosbodik is (pl. zsibbadás, gyengeség, vagy vizelet- és székletürítési problémák jelentkeznek), mindenképpen keressünk fel egy orvost. A szakember képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat végezhet el az érintett terület állapotának feltérképezésére, szükség esetén pedig kezelést írhat elő. Sokat segíthet a fájdalom enyhítésében egy gyógytornász, aki az érintett ideg körüli izmok nyújtásával és megerősítésével javíthat az állapotunkon.