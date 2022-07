Hétvégente ingyen sportolhatunk a Balaton partján

Az eseménysorozat nyolc héten át tart, hétvégente biztosítva programokat a sportolni vágyóknak, strandolóknak – mondta el Ács Lajos, az immár 19. alkalommal megszervezett rendezvény főszervezője. Arról is beszámolt, hogy évről évre nő a program népszerűsége, ami annak is köszönhető, hogy folyamatosan fejlesztik az eszközparkot. Tavaly 39 ezren regisztráltak a szervezett eseményekre, de ennek többszöröse használja a telepített sporteszközöket, amelyek a hét minden napján ingyenesen hozzáférhetőek.

számos szervezett sportesemény várja idén az érdeklődőket a Balaton partján. Fotó: Getty Images

„Az elmúlt évek alatt már százmillió forintot meghaladó összegért telepítettünk sporteszközöket a részt vevő strandokra, amelyeken gondot fordítanak a homokos pályák karbantartására és a vízi eszközök időbeni kihelyezésére is” – fejtette ki Ács. „Az idei cél, hogy minden csatlakozó strandon legyen szabadtéri pingpongasztal, és az öt vízi sporteszközből legalább négy” – tette hozzá. A balatoni nyárhoz közel két évtizede hozzátartozó szabadidős rendezvénysorozaton a legnépszerűbb sportágaknak eddig a strandröplabda, a vízi játékok és a strandfoci bizonyultak, de közkedvelt volt a tollaslabda, az asztalitenisz, a fitt gépek használata, a streetball, a teqball és a lábtenisz is.

A csatlakozó települések többnyire egy-egy strandjukkal neveztek be a programba. Balatonfüred, Gyenesdiás, Balatonszárszó, Balatonszemes és Balatonföldvár továbbra is két-két stranddal vesz részt az eseményeken, Balatonszemes pedig a települések közül elsőként harmadik strandjának felvételét is kérte. A hétvégi szervezett programnapok általában szombatonként 14 órakor kezdődnek, de ez strandonként eltérő lehet. A csatlakozott strandok listája és a helyi szervezők elérhetősége hamarosan felkerül a mozduljbalaton.hu honlapra.

A programsorozat a hagyományos vonyarcvashegyi sporttalálkozóval zárul augusztus 27-én, ahol a Mozdulj Balaton! tavaly elhunyt ötletgazdájáról és korábbi főszervezőjéről, Bartsch Jánosról elnevezett Örökös Vándordíjért mérkőznek majd meg egymással a strandok csapatai.