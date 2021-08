Edzés után ezért lehet hányingerünk

Az olyan megerőltető mozgásformák, mint a HIIT (magas intenzitású intervall edzés), a spinning, a futás vagy egy súlyzós edzés után könnyen előfordulhat, hogy valakinek hányingere lesz - ez egyébként például a gyakorlott hosszútávfutók, ultramaratonisták körében sem ritka. Nézzük, mi állhat a jelenség hátterében.

Ez a tudományos magyarázat

Egy intenzív edzés során a szív, a tüdő és az izmok működtetése sokkal nagyobb vérmennyiséget igényel a megszokottnál, ezért ilyenkor a szervezet vért von el a nem létfontosságú szervektől illetve működési funkcióktól. A gyomor és a belek csökkent vérelellátottsága lelassíthatja az emésztőrendszer működését és a bélmozgásokat, amitől diszkomfortérzet, illetve hányinger léphet fel. Erre pedig egyesek érzékenyebbek lehetnek, mint mások - magyarázta Justin Mullner, az Orlando Health Jewett Ortopédiai Intézet sportorvosa a menshealth.com-nak.

Megerőltető edzések után hányingert tapasztalhatunk. Fotó: Getty Images

Tippek a megelőzéshez

A hányinger esélye megnőhet, ha valamilyen új, számunkra szokatlan edzésformát próbálunk ki. A rendhagyó intenzitású megterhelés extra stresszt róhat az izmokra és az egész szervezetre, ami émelygést eredményezhet. Éppen ezért fontos, hogy ha valamilyen új sportba kezdünk, mindenképpen tartsuk be a fokozatosság elvét.

Az sem mindegy, hogy mit és mennyit eszünk mozgás előtt, ha utána nem szeretnénk hányingert. A legjobb, ha legalább három óra telik el az edzések és a főétkezések között, ha pedig csak nassoltunk, akkor egy-két óra is elég lehet. Teli hassal semmiképpen se kezdjünk sportolni. Azonban tény, hogy nem mindenki bírja az edzést teljesen üres gyomorral, ilyenkor ugyanis annyira leeshet a vércukrunk, hogy éppen emiatt kezdünk émelyegni, sőt akár el is ájulhatunk.

Okozhat hányingert az is, ha túlságosan meleg, párás időben, vagy levegőtlen helyiségben edzünk. Ha verejtékezéssel túl sok folyadékot veszítünk, vagy nem jut a szervezetünkbe elég oxigén, akkor szinte biztosan rosszul leszünk, még akkor is, ha nem erőltettük meg magunkat jobban a szokásosnál. Figyeljünk tehát a szellőztetésre és a folyadékpótlásra is.

Amikor komolyabb a baj

Aggódni csak akkor kezdjünk az edzés utáni hányinger miatt, ha rendszeressé válik, és minden alkalommal 30-60 percnél hosszabb ideig tart. Ha ilyenkor valóban hányunk is, akkor a legjobb, ha felkeresünk egy orvost. De akkor is mindenképpen forduljunk szakemberhez, ha a hányingert mellkasi fájdalom, ájulás, fulladás, zavarodottság kíséri.