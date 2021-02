Az éjszakai térdfájdalom ezt jelzi

A térdfájdalom időnként szinte minden embernek okoz problémát, és ugyan az idősebb generációt nagyobb arányban érinti, a kellemetlen tünetek egyre gyakrabban fordulnak elő fiatalabb korosztálynál is. Általában terhelés, megerőltető mozdulatok hatására erősödik fel a fájdalom, sokan viszont éppen éjszaka, az ágyban fekve szenvednek miatta. A Cleveland Clinic cikkében dr. Kim Stearns ortopéd orvos beszélt a kellemetlen probléma okairól.

Az éjszakai térdfájdalom azért is lehet különösen bosszantó, mert a nap folyamán, a terhelés során általában semmilyen panasz nem tapasztalható. Térdfájdalmat különféle problémák okozhatnak a sérüléstől az íngyulladásig, de az éjszaka fellángoló panaszok elsődleges oka dr. Stearns szerint általában az ízületi kopás okozta osteoarthritis.

Miért éjszaka jelentkezik a fájdalom?

Az osteoarthritis az ízületi porcok állapotromlásának végső és fájdalmas eredménye. Ez a porc "párnaként" működik a csontok között. Ha elvékonyodik, a csontok dörzsölik az ízületek szélét, amely egy fájdalomérző idegvégződésekkel gazdagon ellátott terület. Jellemzően a 40 feletti korosztályban okoz gondot, de a fiatalabbaknál is előfordulhat, főként azoknál, akik gyakran erőltetik az ízületeiket, például versenysportolnak, vagy megerőltető fizikai munkát végeznek. Bizonyos sportsérülések következménye is lehet ez a betegség.

Míg nappal aktívabbak vagyunk, a fájdalom kevésbé vagy egyáltalán nem érződik, éjszaka, nyugalmi állapotban azonban felerősödik. Ilyenkor ugyanis nincs, ami elvonja a figyelmünket, így a fájdalom is sokkal intenzívebbnek hat. Ehhez az is hozzájárul, hogy napközben, míg mozgunk, nagyobb arányban termelődik az ízületek egészséges mozgását biztosító "kenőanyag" is, míg éjszaka kevésbé táplálja az ízületeket ez a folyadék, ami miatt a panaszok ismét fellángolnak.

Hogyan kezelhető a fájdalom?

A kezelés ez esetben két fontos részből áll: a fájdalomcsillapításból, valamint a térdízületek tehermentesítéséből. Utóbbi esetében kulcsfontosságú a testsúlykontroll, hiszen a plusz kilók óriási terhet tesznek a térdekre is. Fontos a rendszeres testmozgás is, de nem mindegy, hogy milyen módon: aki ugyanis rendszeresen betonon fut, az csak tovább roncsolja a térdízületeit. Az úszás, illetve a kerékpározás azonban kevésbé megterhelő, így azok is választhatják ezeket a mozgásformákat, akik korábban már küzdöttek ízületi panaszokkal - mondta el dr. Kim Stearns. Persze ez esetben is kulcsfontosságú a fokozatosság: aki korábban nem sportolt, annak érdemes hosszabb sétákkal kezdeni, majd hétről hétre növelni a távot, illetve az intenzitást.