Ezeket a hibákat ne kövessük el, ha fehérneműt viselünk

A Brightside cikke gyűjtötte össze a leggyakoribb hibákat a fehérnemű viselésével kapcsolatban. A csipkéből készült bugyik csinosabbak, mint a pamutból készültek, ugyanakkor a viselésük is egészségtelenebb. A csipke és a szintetikus anyagok ugyanis könnyebben magukba szívják a nedvességet, ami miatt kedvezőbb környezetet biztosítanak a a különféle kórokozók szaporodásához, ez pedig bőrirritáció, illetve fertőzések kialakulásához vezethet. Emiatt fontos az is, hogy sportoláskor mindenképpen kényelmes, pamut alsóneműt viseljünk, és hogy edzés után mindig zuhanyozzunk és váltsunk fehérneműt, mert ha ez elmarad, sokkal könnyebben kaphatunk például gombás fertőzést is.

A fehérneműinket jobb, ha hagyjuk a levegőn megszáradni ahelyett, hogy a szárítógépbe tennénk őket, mivel a szárítógépben károsodhat az anyaguk, illetve a formájukat is sokkal könnyebben elveszítik, és jóval hamarabb válnak viseletessé. Arra is érdemes figyelni, hogy az alsóneműnk mosásához illatmentes, hipoallergén mosószert és öblítőt használjunk, mivel így sokkal nagyobb eséllyel kerülhetjük el, hogy irritáció vagy viszketés lépjen fel az intim részeinken.

Rengeteg hibát követünk el a fehérnemű viselése kapcsán. Fotó: Getty Images

Az alakformáló fehérneműk viselésével is érdemes óvatosnak lenni. Bár tény, hogy átmenetileg formásabb és csinosabb alakot kölcsönöznek, a túl szoros alsónemű viselésének, főleg, ha gyakran tesszük, egészségügyi kockázatai vannak. Megnyomhatják az idegeket, súlyosbíthatják a refluxot és a húgyhólyagra is extra nyomást helyezhetnek. Ha tehetjük, akkor az alváshoz ne viseljünk alsóneműt. Az egészségügyi szakértők egyetértenek abban, hogy a bőrnek és az egész szervezetnek is egészségesebb, ha meztelenül alszunk.

Emellett természetesen arra is érdemes figyelni, hogy mindig a megfelelő méretű fehérneműt válasszuk, akár bugyiról, akár alsónadrágról, akár melltartóról van szó. A túl szoros gumi bevághat a bőrbe és nyomokat hagyhat, a túl szoros alsónadrág a herék és a pénisz számára egészségtelen, a nem megfelelő méretű melltartó pedig nem tartja a kebleket megfelelően, és emiatt hát-, váll-, nyak- és derékfájást is okozhat.