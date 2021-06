Emelheti a spermaszámot

A B12-vitamin fontos szerepet játszik a hímivarsejtek termelődésében és fejlődésében. Ha nincs belőle elég a szervezetben, akkor az hatással lehet a sperma egészségére, illetve emiatt természetesen a nemzőképességre is. Éppen ezért azoknak a férfiaknak, akik gyermekvállalást terveznek, nagyon fontos, hogy megfelelő legyen a B12-szintjük.

Az ivarsejtek száma és mozgékonysága miatt is fontos a B12-vitamin

Mozgékonyabbá teszi az ivarsejteket

Ha az ivarsejtek mozgékonysága nem megfelelő, kisebb hatékonysággal tudnak eljutni a megtermékenyítendő petesejthez, ami nagyon megnehezítheti a teherbe esést. Ha egy párnak gondjai vannak a fogantatással, mindenképpen érdemes ellenőrizni, hogy a leendő apa szervezetében megfelelő-e a B12-vitamin szintje.

Megakadályozza a DNS károsodását

Ha a herezacskó erei kitágulnak, az hatással lehet a termelődő sperma mennyiségére és minőségére is, és ilyenkor a termelődő ivarsejtek DNS-állománya is gyakran károsodik. Kutatások szerint egy néhány hónapos B12-kúra ezen a problémán is segíthet, természetesen szakorvos irányításával. A vitamin hatására nem csak egészségesebbek lehetnek az ivarsejtek, de a mennyiségük is megnőhet.

Segíthet megakadályozni a korai magömlést

A statisztikák szerint minden ötödik férfi legalább egyszer tapasztal korai magömlést az élete során, ami útját állhatja az egészséges szexuális életnek. Kutatások szerint az alacsony B12-szint a korai magömléssel is kapcsolatba hozható. A vitamin nem csak erre a problémára jelenthet megoldást, de a libidóvesztést, illetve az erekciós zavarokat is segíthet megszüntetni.

