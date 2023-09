Otthoni praktikák a menstruációs fájdalmak enyhítésére

A menstruációs fájdalom enyhítésére sokféle módszer létezik. Ha azonban nem szeretnénk gyógyszert szedni, több otthoni módszert is kipróbálhatunk, amelyek segíthetnek elviselhetőbbé tenni azokat a napokat - írja a Health.com.

Melegterápia

A has vagy a hát alsó részéhez nyomott melegvizes palack vagy törölköző segíthet a fájdalom enyhítésében. A felületes hő növeli a terület véráramlását, ami segít kiüríteni a szervezetből a fájdalomkeltő anyagokat, például a prosztaglandinokat.

Ahogy azt korábban írtuk, általánosságban elmondható, hogy míg az akut gyulladásoknál, sérüléseknél a hideg borogatás és a jegelés válik be, addig krónikus fájdalom és gyulladás esetén melegterápiával lehet javulást elérni. Ennek elsődleges hatása az izmok görcsösségének csökkentése, a fájdalom enyhítése. A melegterápia során mindig azt a hőmérsékletet kell eltalálni, amely melegít, melegen tart, de még nem égeti a bőrt.

Gyömbér

A gyömbér gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal büszkélkedhet, amelyek segíthetnek enyhíteni a fájdalmas menstruációs görcsöket. Ugyanakkor az is tény, hogy eddig még kevesen kutatták azt, hogy mennyire hatásos a gyömbér a fájdalom időtartamával és erősségével kapcsolatban. Egy próbát viszont megér, például gyömbérrel megfűszerezhetjük az ételeinket, gyömbérolajjal megmasszírozhatjuk a hasunkat, vagy ihatunk egy gyömbérteát is.

CBD-olaj

Az orvosi kenderolaj (CBD) hatását kifejezetten a menstruációs fájdalmakra még nem vizsgálták, de például migrén, ízületi vagy gerincfájdalmak esetében bizonyítottan képes enyhíteni a nehézségeket.

A marihuána fogyasztása Magyarországon továbbra is tilos, az orvosi kenderolajat azonban (az EU legtöbb országához hasonlóan) itthon is be lehet szerezni. Fontos azonban tisztázni, hogy a kábító hatása miatt fogyasztott "fű" és a kannabiszolaj alapjául szolgáló orvosi kender között jelentős különbség van. Utóbbi ugyanis semmi olyan anyagok nem tartalmaz, amely pszichoaktív hatást fejtene ki a szervezetre.

Több otthoni praktika is létezik a menstruációs fájdalmak enyhítésére. Fotó: Getty Images

Omega-3 zsírsavak

Az omega-3 zsírsavak a többi között segítenek megőrizni a látás egészségét, csökkentik a krónikus betegségek, például a szívbetegségek kockázatát, és enyhítik az ízületi gyulladást. Számos jótékony hatásuk mellett egyes kutatások szerint a menstruációs fájdalmak szabályozásában is hatékonyak lehetnek.

Mozgás

Egyes kutatások szerint azoknak a nőknek, akik rendszeresen mozognak, kevésbé fájdalmas a menstruációjuk. Az egyik tanulmány az alacsony intenzitású testmozgás (nyújtás, törzserősítés vagy jóga) és a magas intenzitású testmozgás (zumba vagy aerobic edzés) hatását vizsgálta a menstruációs fájdalomra. Megállapította, hogy intenzitástól függetlenül a hetente háromszor vagy többször, alkalmanként 45-60 percig végzett testmozgás klinikailag jelentős mértékben csökkentheti a menstruációs fájdalom intenzitását. A jóga is sokféle fájdalmat enyhíthet.