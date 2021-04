Mitől viszkethet a hónalj?

A viszkető hónalj általában nem jelez súlyos egészségügyi problémát, illetve a legtöbb esetben a viszketéstől sem annyira nehéz megszabadulni. Az egyik gyakori ok a hőkiütés, amely bár eleinte sokszor nem látványos, mégis szinte csillapíthatatlan viszketési ingert képes okozni - írja a menshealth.com. Hőkiütés akkor alakul ki, amikor a verejték csapdába esik a bőr alatt, eltömítve a verejtékmirigyeket. A verejték ilyenkor beszivárog a közeli szövetekbe, irritációt okozva. Elsősorban meleg, párás időben fordul ez elő. Fontos, hogy a kiütéseket ne vakarjuk. Tegyünk rájuk hideg borogatást, viseljünk olyan ruházatot, amely nem dörzsöli a bőrt, és recept nélkül kapható, bőrviszketésre való krémmel is kezelhetjük a problémát. Ha 3-4 nap után sem enyhül a viszketés, forduljunk bőrgyógyászhoz.

A hónalj viszketése mögött többféle kiváltó ok is meghúzódhat. Fotó: Getty Images

Szőrbenövés szintén okozhat viszketést, ilyenkor vörös vagy rózsaszín dudorok jelennek meg a bőrön. A szőrszál környéke begyullad, ami viszkethet, de fájdalmassá is válhat. Különösen azoknál gyakori, akik borotválják a hónaljukat, illetve akiknek kifejezetten erős szőrzetük van. Segíthet elkerülni a szőrbenövést, ha mindig éles borotvát használunk, és borotválkozás előtt hámlasztunk. Arra is mindig ügyeljünk, hogy a bőr és a borotva is tiszta legyen.

Allergiás reakció eredménye is lehet a viszketés, amit valamilyen kozmetikum, esetleg mosószer vagy öblítő váltott ki. Ilyenkor a bőr kipirosodik, valamint kiütések is jelentkezhetnek. A frissen borotvált bőr hajlamosabb lehet az allergiás reakcióra. Ha úgy gondoljuk, hogy dezodorunk a hibás, válasszunk hipoallergén, alkoholmentes, alumíniummentes terméket, és mindig teljesen száraz bőrre vigyük csak fel.

A viszketés oka lehet még az úgynevezett intertrigo is, amely egy, a hajlatokban jelentkező bőrkiütés. Olyankor jelentkezik, amikor a hajlatokban lévő bőrredők összeérnek és összedörzsölődnek. Ez kiütést, viszketést, sebesedést, hámlást okozhat. Szteroidos krémekkel kezelhető, illetve ügyeljünk rá, hogy a hajlatok mindig tiszták és szárazak legyenek.