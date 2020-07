Mitől alakul ki és hogyan kezelhető a bőrszárazság? Részletek itt.

"A zsíros bőr ápolásának kulcsa, hogy megtaláljuk az egyensúlyt: nem szabad, hogy túl zsíros legyen, ugyanakkor a megfelelő természetes bőrbarriert, lipidköpenyt is fenn kell tartani. Természetesen érdemes azt is kideríteni, miért vált zsírossá, olajossá a felület: esetleg genetikailag ilyen, hormonváltozások eredményezték ezt a hatást, netán a stressz vagy a helytelen étrend áll a háttérben. Ha - akár góckutatás segítségével - megvan a forrás, annak kezelésével is foglalkozni kell a probléma megoldásához. Mindenesetre a páciensek maguk is sokat tehetnek a zsíros bőr ápolásáért, bizonyos esetekben pedig szükséges szakember bevonása is" - fogalmazott Peterman Krisztina gyógykozmetikus, a Dermatica kozmetikus mestere.

A kozmetikus tanácsai a zsíros bőr ápolásához:

Minden reggel, este és mozgás után is mossunk arcot! A mosás viszont ne jelentsen dörzsölést, különösen ne túl gyakori radírozást, ami irritálhatja a bőrt és ront a megjelenésén.

Válasszunk "oil-free" vagy "non-comedogenic" megjelölésű bőrápoló és sminktermékeket! Ezek a készítmények nem fogják eltömíteni a pórusokat, illetve kisebb eséllyel okoznak aknét. Keressük a vizes bázisú készítményeket.

Használjunk gyengéd, finom arclemosót! Sok zsíros bőrű ember azt hiszi, minél erősebb, durvább arclemosót használ, annál jobban ki tudja szárítani a bőrét. Ezzel szemben az erősebb termékek irritálják a bőrt, ezáltal fokozott faggyútermelésre késztetik. Ugyanez igaz az olajos és alkoholos bázisú tisztítószerekre is.

Naponta többször is mossunk arcot nyáron, ha zsíros a bőrünk!

Hidratáljunk mindennap! Gyakori félreértés, hogy a zsíros bőr nem igényel hidratálást. A vízhiányosság ugyanis nem egy bőrtípus, hanem a bőr állapota, amely minden bőrtípusnál (zsíros, száraz, normál) előfordulhat.

Fontos a napvédő termékek használata, de ahhoz, hogy megelőzhető legyen a pattanások kialakulása, érdemes elkerülni az illatosított készítményeket és cink-oxid vagy titánium-dioxid-tartalmú terméket választani.

Soha ne feküdjünk le anélkül, hogy lemosnánk a sminket!

Próbáljuk ki a mattító (blotting) papírt! Ezeket a papírocskákat gyengéden az arc zsíros területeire kell nyomni, így néhány másodperc alatt felszívják a felesleges zsírréteget. Fontos, hogy ne dörzsölgessük végig az arcot, mert így csak szétkenjük a felszívott olajos filmréteget.

Ne nyúlkáljunk az arcunkhoz! A babrálással csak több piszkot, faggyút, baktériumot juttatunk a kezünkről az arcunkra. Ha lemosásról, ápolásról van szó, mindenképpen mossunk kezet előtte.

Mit tehet a kozmetikus?

"A napfény jót tehet a zsíros bőrnek, de sokszor ennél komolyabb segítségre van szükség. Kitágult pórusok, aknés hegek, fokozott faggyútermelés esetén a speciális kozmetikai kezelések hozhatnak jó eredményt. Ilyenkor természetesen nem egy kezeléstől kell csodát várni, hanem érdemes kúrában gondolkozni az eredményekhez" - hangsúlyozta Peterman Krisztina.

"Az első lépés a már kialakult gyulladások, pattanások kezeléséhez a bőr tisztítása, a mitesszerek eltávolítása. Ha ez megtörtént, választhatunk az egyes célzott kezelések közül. Nagyon jól beválhat az ózonkezelés, amely baktériumölő és mély fertőtlenítő hatása miatt kiválóan alkalmas a pattanásos bőr, a tág pórusú arcbőr és a seborrhoeás bőr kezelésére. Az aknelámpa is hasznos lehet, hiszen ennek kék és piros színű fénysugarai az UV fény tartományán kívül esnek, így bőrkárosodás veszélye nélkül, biztonsággal alkalmazhatóak. Az aknelámpának is több változata létezik: vizsgálatok alapján a legjobb hatás eléréséhez fontos, hogy a lámpa működése közben mindkét fénytípus érje az arcot vagy a kezelni kívánt testrészt, a hatás ugyanis csak így lehet teljes. A piros a gyulladást csökkenti, az új sejtek növekedését serkenti, a kék pedig a baktériumok elpusztításáért felel. A fényhiányosabb hónapokban pedig a zsíros bőrön is segíthet a mélyhámlasztás, amely természetes úton avatkozik be a bőr és a kötőszövet struktúrájába. Az intenzíven bemasszírozott hatóanyagok hatására az anyagcsere- és a regeneráló folyamatok felgyorsulnak, aktivizálódnak. A vérkeringés javul, ezáltal az oxigén- és a tápanyagellátás is megsokszorozódik. A 28 napos természetes bőrmegújulási ciklus így sokkal hamarabb, mindössze 3-5 nap alatt megy végbe" - foglalta össze a szakember.