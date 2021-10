Rossz szokások, amelyek miatt hasra hízunk

Társaságban eszünk

Nem a társasági élettel van probléma, hanem azzal, hogy kutatások szerint ha többedmagunkkal eszünk, hajlamosak vagyunk akár 44 százalékkal is több ételt fogyasztani, mint amikor egymagunkban. Az is tény, hogy ha evés közben a telefonunkat babráljuk vagy tévét nézünk, szintén hajlamosabbak vagyunk repetára. Próbáljuk a baráti vacsorák számát limitálni, és ha eszünk, koncentráljunk az ételre és a tányérunkra!

A hasi hízást akár a hormonok is okozhatják. Mutatjuk a tüneteket, amelyek arra utalnak, hogy hormonjaink miatt kezdtünk gömbölyödni.

Túl gyorsan eszünk

Ha nem rágjuk meg elégszer az ételt, nemcsak emésztésünknek tesz rosszat, hanem a súlyunknak is, mert ilyenkor automatikusan több ételt eszünk meg rövidebb idő alatt. Mivel az agynak szüksége van körülbelül negyed órára, hogy jelezze a testnek, hogy jóllaktunk, ha habzsolunk, valójában még akkor is enni fogunk, amikor már régen bevittük a szükséges mennyiséget.

h i r d e t é s

Gondot okoz, ha a kelleténél többet és gyorsabban eszünk.

Vigasztalásra vagy jutalmazásra használjuk az ételt

Ha szeretnénk leadni pár kilót, azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen viszonyban vagyunk az ételekkel. Sokan hajlamosak örömükben és bánatukban is enni, és jutalmazásra, vigasztalása használni a finom falakatokat akár napi szinten is. Ha észrevesszük magunkon, hogy ez a szokásunk, próbáljunk meg valami mást találni, amitől jobban érezzük magunkat: egy film, a mozgás, egy jó könyv - a lényeg, hogy olyasmivel kényeztessük magunkat, aminek nincs köze az evéshez.

Nem eszünk elég zöldséget

Ha be tudjuk tartani azt az egyszerű szabályt, hogy a tányérunk felét mindig zöldfélék foglalják el, akkor viszonylag könnyedén megszabadulhatunk némi feleslegtől. A zöldségek kalóriatartalma alacsony, viszont sok bennük a rost, így jobban eltelítenek. Ez persze csak akkor érvényes, ha zöldség alatt nem az olajban sült burgonyát értjük.

Forrás: eattihs.com