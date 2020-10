Meglepő okok a fogfájás hátterében

A fogfájás igen kellemetlen érzés, és gyakran valóban egy lyukas fog, vagy valamilyen gyulladás áll a hátterében. Számos más oka is lehet azonban a fájdalomnak.

Összeszorított fogak és fogcsikorgatás

Ha dühösek vagy stresszesek vagyunk, illetve ha erősen koncentrálunk, észrevétlenül is összeszorítjuk az állkapcsunkat. Ennek következtében a fogaink is egymásnak feszülnek, és egy idő után fájni kezdenek, illetve meg is lazulhatnak.

Akár orrmelléküreg-gyulladást, vagy szívrohamot is jelezhet a fogfájás. Fotó: 123rf

A fogak összeszorítása mellett sokan csikorgatják is a fogaikat - egyesek álmukban teszik ezt. A jelenség hiányzó fogak miatt is előfordulhat, de akár alvási rendellenességet is jelezhet.

Túl sok öblögetés vagy túl kemény edzés

A túlzásba vitt öblögetés fogérzékenységhez vezethet. Ennek oka, hogy az öblögető folyadékok némelyikében olyan savak lehetnek, amelyek megrongálhatják a fog keményszöveteinek egyikét, a dentint.

További furcsa okok Ha a felső-hátsó fogaink fájnak, az orrmelléküreg-gyulladást is jelezhet. A várandósság pedig növeli a fogszuvasodás és a fogínyvérzés valószínűségét, így gyakran előfordul, hogy a terhes nők fogfájásra panaszkodnak.

Egy korábbi, triatlonozók részvételével végzett kutatás eredményei kimutatták, hogy minél keményebb edzéseket vállalunk, annál több lyukas fogunk lehet. Abban a tudósok sem biztosak, hogy ez miért van, de szerintük valószínűleg van összefüggés a sportolás és a nyálunk mennyisége közt.

Fogfehérítés vagy túl savas étkezés

Az otthoni fogfehérítő módszerek némelyike két-három nap után fogérzékenységet okozhat. Ez néhány újabb alkalom után ahogy jött, úgy el is múlhat.

Állhat még a fogfájás hátterében a túl savas diéta, illetve a túl kevés vízfogyasztás is. De - szintén a savak miatt - panaszokat okozhat az is, ha valaki más betegség következtében vagy a várandósság első trimeszterében túl gyakran hány.

Komolyabb problémát is jelezhet

Nem túl gyakori, de előfordulhat, hogy arcidegzsába, vagy más néven trigeminus neuralgia okozza a fogfájást. Ennél is ritkább, hogy az arcidegzsába azért alakul ki, mert egy daganat nyomja az arcidegeket.

Ha pedig a fogfájás mellett izzadás, erős szívdobogás, hányinger és mellkasifájdalomis jelentkezik, vagy úgy érezzük, nem kapunk levegőt, akkor szívroham gyanújával azonnal hívjunk mentőt!

