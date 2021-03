Fogfájás csillapítása gyógynövényekkel

Mezei zsurló vérzésre, gyulladásra

Gyógynövénykeverék fogínysorvadásra, foglazulásra

Fogfájás? Használjon gyógynövényeket!

Fájdalomcsillapításra és gyulladásra

Fogágygyulladás Fogágygyulladás alatt a fog körüli szövetek gyulladását értjük. (Maga a fogágy a fogíny, a foggyökér körüli rugalmas kötőszövet és a foggyökeret övező csontszövet.) Legenyhébb fokozata az ínygyulladás, amit ha nem kezelnek, a gyulladás továbbterjedhet, a fog akár ki is hullhat.

Népies nevén hívják békalábnak, sikárlófűnek , békarokkának is ezt a kora tavasszal nyíló gyógynövényt. Főként szántóföldeken, töltéseken, árokpartokon található meg, és a fenyőfákhoz hasonló felépítésűek.miatt régóta nagy becsben tartják, de vese- és hólyagmegbetegedésekre is az egyik legjobb természetes gyógyszer. Vérzéscsillapításhoz egy csésze forró vízhez adjunk 2-3 púpozott teáskanál zsurlót, és igyuk meg. Fogínyvérzés és gyulladás esetén keverjük össze orbáncfűvel, forrázzuk le, és 1-2 csészével igyunk meg belőle napközben.Fogaink fájdalmát és gyulladását sokszor a fogíny sorvadása okozza. Ez ellen használjunk gyógynövénykeveréket. Keverjünk össze egyenlő arányban tölgyfakérget, palástfüvet, porcsinfüvet és zsályát, és áztassuk egy éjszakára hideg vízbe. Fél liter vízhez 2 púpozott teáskanál keveréket tegyünk. Másnap a vizet felforraljuk, és napközben langyos öblögetést végzünk vele. A teával akár be is dörzsölhetjük a fájó részt. fájdalom csillapításában nagy segítségünkre lehet a kamilla , a borsmenta, a zsálya és a levendula is. Teájukat ihatjuk önmagában vagy egymással elkeverve is. 1-1 púpozott teáskanállal adjunk negyed liter forró vízhez, hagyjuk egy kicsit ázni, majd szűrjük le, és melegen igyuk meg. A levendula nyugtató hatású is, így a fájdalom csillapítása mellett, elalvásban is (ha a fájdalom este, éjszaka törne ránk). gyömbér és a kurkuma is kiválóan használható. Reszeljünk le egy keveset belőlük (csakis friss gyömbért és kurkumát használjunk), és kenjük, masszírozzuk be velük a fájó részt. De készíthetünk belőlük teát is, ha karikákra vágjuk, és forró vízben hagyjuk a bennük lévő illóolajokat kiázni.