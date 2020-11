Jelek, hogy baj van az emésztőrendszerünkkel

Az, hogy mindennap kihullik néhány hajszálunk, teljesen normális. De ha az elvesztett hajszálak mennyisége látványosan megnő, és esetleg kopasz foltok kezdenek megjelenni a fejbőrünkön, akkor az intő jel lehet, hogy járjunk utána az okának. A stressz mellett emésztőrendszeri problémák is állhatnak a háttérben - figyelmeztet a Brightside.me témában készült összefoglalója. Hangsúlyozzák, ez azért lehet fontos jel, mert az emésztőrendszer felel a B7-vitamin, azaz a biotin termelődéséért, amely a bőr és a haj egészségéhez is fontos.

Az ételintolerancia jele lehet a hányinger, puffadás, hasmenés, fokozott gázképződés és a hasi görcsök is. Fotó: Getty Images

Baj lehet a táplálék lebontásával vagy felszívódásával

A testsúlyunk változásai is utalhatnak emésztőrendszeri problémára. Ha az emésztésünk nincs rendben, akkor a testünkben nem szívódnak fel megfelelően a tápanyagok, ami tápanyaghiányhoz, illetve a vércukor és vérzsír szintjének szabályozási zavaraihoz vezethet. Ez pedig súlycsökkenést és súlynövekedést is okozhat. Szintén intő jel lehet, ha hirtelen valamilyen élelmiszerre vagy élelmiszercsoportra érzékennyé válunk. Az emésztőrendszerünk felel a bevitt tápanyagok lebontásáért, és azért is, hogy eltávolítsa az étellel bekerült toxinokat. Ha viszont ez valamiért nem történik meg, élelmiszer-intolerancia jelentkezhet, aminek a jele lehet a hányinger, puffadás, hasmenés, fokozott gázképződés és a hasi görcsök is.

A legkönnyebben emészthető ételek h i r d e t é s Egyes egészségügyi problémák azzal járhatnak, hogy sok ételt csak nagyon nehezen tudunk megemészteni. Mutatjuk, milyen élelmiszereket érdemes fogyasztanunk, ha ilyen gondokkal küzdünk. Részletek itt.

Így betegít meg az álmatlanság

Akkor is gyanakodhatunk, ha hirtelen nagyon erősen kezdünk el kívánni bizonyos ételeket vagy ételcsoportokat. Ez utalhat tápanyaghiányra, emellett, ha a szénhidrátban és zsírban gazdag ételeket kezdjük el kívánni, és engedünk is a "csábításnak", az egész biztosan rosszul fog hatni az emésztőrendszerünkre. Emésztőrendszeri problémákra az is utalhat, ha nem alszunk jól. Az alvásunkra hatással van a szervezetünk szerotoninegyensúlya, a szerotonintermelődésünk pedig összefügg az emésztőrendszer egészségével. Ha a szerotoninegyensúlyunk felborul, az álmatlansághoz vezethet, ami pedig hosszú távon károsíthatja az immunrendszert.

Az emésztőrendszerünk bizonyos szempontból az szervezetünk első védővonala, és többek között a bőrünk egészségének alakulásában is szerepet játszik. Ha nem működik megfelelően, akkor ekcéma vagy bőrirritáció alakulhat ki. Ha ezek a tünetek hasmenéssel, gyomorégéssel, fokozott gázképződéssel, puffadással együtt jelentkeznek, akkor érdemes lehet szakemberhez fordulni.