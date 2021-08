A csípős étel így nem okoz gondot

Hogyan zajlik a proktológiai vizsgálat? Milyen panaszokkal javasolt orvoshoz fordulni? Részletek itt.

Amikor csípős ételeket fogyasztunk, a csípősségüket adó összetevők gyakorlatilag sértetlenül mennek keresztül az emésztőrendszeren. Mint azt a menshealth.com cikke írja, dr. Luigi Basso, a római Sapienza Egyetem proktológusa elmondása szerint ennek az az oka, hogy a csípős ízt adó táplálék-összetevők valójában nem tápanyagok, ezért nem szívódnak fel a szervezetben. Éppen ezért a székletben és annak felszínén csípős részecskék maradnak, amik aztán ürítéskor égő érzést okoznak a végbél környékén.

A csípős ételeket sokan szeretik, a székeléskori csípő érzés viszont kellemetlen lehet. Fotó: Getty Images

Persze bárkivel megtörténhet, hogy székeléskor égést, csípést tapasztal, de a probléma általában gyakoribb és erősebb mértékű bizonyos emésztőrendszeri problémák fennállása esetén. Azok például, akik irritábilis bél szindrómával küzdenek, túlérzékenyek lehetnek bizonyos ételekre. A fűszeres, csípős ételek esetükben fájdalmat, diszkomfortérzetet válthatnak ki, de azoknál is komoly kellemetlenségeket okozhatnak, akiknek végbélrepedésük vagy aranyerük van.

h i r d e t é s

Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

Mindenképpen javasolt kerülni az egyszerre zsíros és csípős fogásokat, mivel a szervezetünk által a zsírok megemésztése érdekében termelt epesók maguk is irritálhatják az végbélt. Érdemes továbbá rosttartalmú táplálékkiegészítőt bevenni közvetlenül étkezés előtt és után, mert ez segíthet elkerülni a kellemetlenséget. Hasonló okokból szintén sokat segít, ha minél több magas rosttartalmú ételt eszünk.

Hosszú távon azt is kipróbálhatjuk, hogy még több csípős ételt eszünk, ezáltal hozzászoktatva szervezetünket a fűszeres fogásokhoz. Akik ugyanis csak nagyon ritkán esznek csípőset, azoknál egyfajta rektális túlérzékenység alakulhat ki. A szoktatási időszak persze valószínűleg nem lesz túl kellemes, de egy idő után kialakul bizonyos fokú tolerancia. Mindezeken túl a végbélnyílás környékének alapos megtisztítása is nyújthat némi enyhülést, és ilyenkor akár valamilyen nyugtató, kalaminos krémet is alkalmazhatunk. Ha viszont a székletürítés után az égő érzés sokáig megmarad, vagy olyankor jelentkezik, amikor nem is ettünk csípőset, a legjobb, ha felkeresünk egy szakorvost, mert ez valamilyen emésztőrendszeri betegség tünete is lehet.