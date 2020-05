Mini stroke-ból is lehet óriási katasztrófa

Többféle esemény vagy állapot okozhat oxigénelvonásos állapotot az agyban. Az átmeneti iszkémiás roham (angol betűszóval TIA - transient ischemic attac) tünetei hasonlítanak a stroke-éra, csak azok nem tartanak olyan hosszú ideig. Mivel a tünetek hamar elmúlnak, sok beteg nem is fordul orvoshoz. Azonban a TIA-t elszenvedő betegek 10-15 százalékánál igazi stroke alakul ki három hónapon belül! Ezért fontos, hogy a TIA tüneteit felismerjék és az orvosi figyelem középpontjába állítsák. A "mini stroke"-ot elszenvedett betegek megfelelő szakellátást nyújtó intézményben való kezelése határozottan csökkenti a későbbi stroke kialakulásának esélyét.

A TIA-t elszenvedők 10-15 százalékánál igazi stroke alakul ki három hónapon belül! Fotó: GettyImages

Mi az a TIA?

Az átmeneti iszkémiás roham a stroke-hoz hasonló tüneteket produkál, de csak néhány percig tart, és nem okoz hosszútávú károsodást. Gyakran "mini stroke-nak" is hívják. Akkor következik be, amikor nem jut elég oxigén az agyba. Legyakrabban egy rövid ideig meglévő vérrög idézi elő ezt az állapotot. Ha a vérrög feloszlik vagy tovább mozdul, a tünetek is elmúlnak. Az Amerikai Stroke Társaság arra figyelmeztet, hogy ne becsüljük le a TIA-t, mert ez egy jövőben bekövetkező teljes stroke-ra figyelmeztethet.

A tünetek

A TIA-t elszenvedett betegek tünetei aszerint váltakoznak, hogy az agyuk melyik területét érte a roham. A TIA jeleit és tüneteit az angol FAST (Face 'arc', Arms 'kar', Speech 'beszéd', Time 'idő') betűszóval foglalják össze:

Tények a TIA-ról A "mini stroke" akkor alakul ki, ha az agy egy területe átmenetileg el van zárva a véráramtól

Hozzávetőlegesen 500 000 amerikainak van átmeneti iszkémiás rohama évente

A gyors szakellátás alapvetően fontos, hogy minimalizálják a betegség további kockázatait

A TIA kezelések célja, hogy elkerüljék a roham későbbi előfordulását

A TIA megelőzésének az egyik leggyakoribb hatóanyaga a warfarin, ami egy antikoaguláns gyógyszer

- Arc: féloldalasan lefittyed az arc, mivel néhány arcizom lebénul. A beteg szeme vagy ajka elernyed és képtelen normálisan mosolyogni.

- Kar: annyira elgyengül vagy elzsibbad a beteg karja, hogy nagyon nehezen tudja mindkét végtagot felemelni és megtartani.

- Beszéd: artikulálatlanná és zavarossá válik a beszéd.

-Idő: ha a fenti három tünetből akár csak egy is jelentkezik, azonnal hívni kell a mentőket.

Ha olyan személlyel élünk együtt, aki a magas kockázati csoportba tartozik (idősek, magas vérnyomásos betegek, valamint a cukorbetegek), akkor rendkívül fontos, hogy felismerjük a FAST csoportba tartozó tüneteket. A FAST (a betűszó alakja megegyezik az angol 'gyors' jelentésű szóval) arra is figyelmeztet, hogy minél korábban érkezik az orvosi segítség, annál nagyobb az esély a teljes gyógyulásra.

A TIA további tünetei

szédülés;

nehéz beszédprodukció;

nehéz beszédértés;

nyelési nehézségek;

nagyon erős fejfájás;

bénulás, zsibbadás vagy gyengeség a test egyik felén;

súlyos esetben eszméletvesztés.

Ha tapasztaljuk magunkon vagy a környezetünkben lévő személyen a fenti tünetek bármelyikét, azonnal orvosi segítséget kell hívni. A TIA tünetei átmenetiek, és 24 órán belül el kell múlniuk. A roham 2-től 15 percig tarthat.

Mivel téveszthető össze a mini stroke?

A TIA észrevétele nehéz is lehet, mert másféle állapotok is okozhatnak hasonló tüneteket, például az alacsonyvércukorszintés a migrén is.

Úgy lehet kiszűrni ezeket az állapotokat, hogy a TIA által okozott tünetek erősen hatnak a test egyik felére, például az egyik végtag vagy az egyik szem az érzékelésre, mozgására. Ez azért van, mert az átmeneti iszkémiás roham csak a véredények egyikét blokkolja. A TIA-hoz hasonló tüneteket okozó betegségek és állapotok viszont jellemzően az egész szervezetre ható neurológiai tüneteket produkálnak, például zsibbadást vagy ájulást. Hogy megelőzzük a TIA teljes körű stroke-ká alakulását, elengedhetetlen, hogy minden TIA-ra utaló tünet okát felderítsük.