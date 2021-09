A kutatók kanadaiak egészségügyi és életmódra vonatkozó adatait vizsgálták meg, hogy megismerjék a szabadidőben, a munkamentes időszakban végzett ülő aktivitás (mint például a számítógéphasználat, a tévénézés vagy az olvasás) hatását. A 60 évesnél fiatalabb felnőttek közül a legkevésbé aktívaknak - ők a szabadidejükben legalább nyolc órát töltenek el üldögéléssel - hétszer nagyobb a stroke-kockázatuk, mint a fizikailag legaktívabb csoportnak. Az utóbbi csoport a szabadidejében naponta kevesebb mint négy órát tölt el ülve, és a fizikai aktivitása is erőteljesebb. A kutatási eredmények az Amerikai Szív Társaság Stroke című folyóiratában jelentek meg.

Alacsony aktivitásnak számít, ha 10 percet vagy annál is kevesebbet aktív valaki naponta. Kép: GettyImages

Az üléssel eltöltött napi idő egyre csak nő az Egyesült Államokban és Kanadában is - mondta a tanulmány vezető szerzője, dr. Raed A. Joundi, a kanadai Alberta tartományban lévő Calgary Egyetem Cumming Orvosképző Intézete Neurológia Tanszékének stroke-kutatója. "El kell fogadnunk, hogy ha a fiatal felnőttek túl sok időt töltenek el ülve, az stroke-ot okozhat, és ez korai halálozással jár, vagy jelentősen rontja az életminőséget." A kutatók most 143 ezer kanadai adatát vizsgálták meg a Kanadai Közegészségügyi Felmérés adatbázisából. A kutatásban részt vevő személyek közül senkinek sem volt korábban stroke-ja, szívbetegsége vagy rákja.

Az átlagosan egy évtizedig tartó nyomon követési időszak alatt a kórházi adatok szerint csaknem 3 ezer stroke történt. A legtöbb iszkémiás volt, ami azt jelenti, hogy elzáródik az egyik agyat ellátó ér. A kutatás résztvevőit négy csoportra osztották az alapján, hogy naponta mennyi időt töltenek el szabadidős ülő aktivitással. Az összes résztvevő átlagosan kicsivel több mint hat órát ült naponta a szabadidejében. A kutatók a fizikai aktivitás alapján is csoportosították az embereket: az alacsony aktivitású csoport 10 percet vagy annál is kevesebbet volt fizikailag aktív naponta a munkamentes időszakban. "Ha csak 10 percet sétálunk minden nap, az kevesebb, mint a fele az Amerikai Szív Társaság fizikai aktivitásra vonatkozó ajánlásának" - mondta dr. Joundi. A felnőtteknek hetente legalább 150 percet kell közepesen intenzíven mozogniuk. "A fizikai aktivitásnak nagyon fontos szerepe van, mivel csökkenti az üldögéléssel eltölthető időt" - magyarázta dr. Joundi.

A kutatók nem kérdezték a résztvevőket arról, hogy mennyi időt töltenek ülve a munkaidejükben - bár a tudósok szerint ez elég jellemző lehet a fiatal felnőttekre -, ezért ezzel nem is számoltak ebben a vizsgálatban. Az Amerikai Szív Társaság statisztikái szerint a stroke miatti halálozás a 35-64 éves korosztály körében növekedést mutat. Dr. Joundi szerint az orvosi tanácsokban és az egészségpolitikában is jobban kell hangsúlyozni, hogy az erőteljesebb fizikai aktivitás és a kevesebb üldögélés, valamint az egészséges szokások már a fiatalabb felnőtteknek is rendkívül fontosak.