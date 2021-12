Milyen változásokkal jár, ha abbahagyjuk a füstölést?

A WHO adatai szerint évente több mint 8 millió ember hal meg a világon a dohányzás következtében. Ebből 7 millió körüli az aktív, 1,2 millió körüli pedig a passzív dohányosok száma - utóbbi adat jól mutatja, hogy a dohányzás mindenkit érint, dohányzókat és nem dohányzókat egyaránt, tehát azoknak az életét is veszélyeztetheti, akik úgy lélegeznek be füstöt, hogy ők maguk egyáltalán nem is cigarettáznak.

A dohányzás minden formája káros az egészségre és számos betegség kialakulásáért felel. Hatására nő a daganatos, a szív-, a tüdő- és fogászati betegségek, illetve a diabétesz kockázata, emellett hangulatingadozásokat okozhat, és az immunrendszert is meggyengítheti. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem elsősorban a nikotin (bár tény, hogy függőséget okoz, és egyéb káros hatásai mellett megemeli a szívfrekvenciát, valamint a vérnyomást is), hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. Erre Michael Russell professzor, az ártalomcsökkentés úttörője már az 1970-es években felhívta a figyelmet. Mint mondta, "bár az emberek a nikotin miatt dohányoznak, de a kátrány miatt halnak meg".

Mind a fizikai, mind a mentális állapotunkra kedvezően hat, ha letesszük a cigarettát. Fotó: Getty Images

Fizikailag és mentálisan is kicserélődünk

A fentiek alapján nem túlzás kijelenteni: kevés jobb dolog történhet a szervezetünkkel, mint az, hogy el sem kezdünk dohányozni, ha viszont már megtörtént, akkor mielőbb letesszük a cigarettát. De egészen pontosan milyen hatása lehet? Kezdjük például azzal, hogy hosszabb ideig élhetünk, a leszokás ugyanis több súlyos betegség (pl. tüdő- és szívbetegség) kialakulásának veszélyét csökkentheti. Ezt igazolta például a Német Rákkutató Központ vizsgálata is, amely ráadásul arra is rámutatott, hogy a dohányzás abbahagyásához sosincs késő, hiszen még 60 éves kor fölött is nyerhetünk plusz éveket.

h i r d e t é s

A dohányzás abbahagyását követő 9 hónapon belül akár 10 százalékkal is javulhat a tüdőkapacitás, így könnyebbé válik a levegővétel, és kevesebbet köhögünk majd. 2-12 héten belül a vérkeringésünk is javul, aminek köszönhetően fizikailag terhelhetőbbek leszünk, jobban bírunk futni, gyalogolni, cipekedni. Az immunrendszerünk szintén erősebbé válik, így kisebb lesz annak a veszélye, hogy elkapunk valamilyen fertőzést. Ha pedig mégis ágynak esnénk, gyorsabban gyógyulunk majd.

Ezek a legnagyobb tévhitek a cigarettaalternatívákról.

Pozitív változás, hogy javul az ízlelésünk és a szaglásunk is, hiszen az érzékelésünket nem tompítják el többé a cigarettában lévő káros vegyi anyagok. Idővel a bőrünk is átalakul. Több tápanyaghoz, egyebek mellett oxigénhez jut, ily módon visszanyeri egészséges színét, feszesebbé, rugalmasabbá válhat. Külsőnk azonban nemcsak a bőrünk változása miatt lehet esztétikusabb. A fogak fehérebbek, egészségesebbek lesznek, és csökken az ínybetegségek kialakulásának kockázata. Ami pedig a mentális egészséget illeti: a füstmentesség enyhíti a stressz-szintet, a depresszió és a szorongás súlyosságát, valamint javítja a hangulatot.

Fontos a tervezés és a motiváció

Megéri tehát letenni a cigarettát, bár korántsem könnyű feladat. Legyen egy tervünk például, mit tegyünk akkor, ha ránk tör a sóvárgás (valamilyen figyelemelterelő hobbi gyakorlása nagyon hasznos lehet ilyenkor). Ugyancsak segíthet, ha van motivációnk. Megvédenénk a saját szervezetünket, vagy egy, a környezetünkben élő szerettünkét, esetleg fiatalosabban szeretnénk kinézni? Bármi legyen is az ok, a lényeg, hogy elég komoly legyen ahhoz, hogy hozzájáruljon a rágyújtás utáni kényszer legyőzéséhez. Amennyiben úgy érezzük, egyedül nem megy, kérjük szakember segítségét.

Ha (egyelőre) nem sikerül

Ha valamilyen oknál fogva nem hagyjuk abba a dohányzást, akkor is törekedni kell legalább arra, hogy az ártalmakat csökkentsük. Az elmúlt évtized innovációi lehetővé tették az olyan füstmentes alternatívák fejlesztését, amelyek nem járnak együtt a dohánylevél égetésével - így füst és hamu sem képződik -, ilyenek például az elektronikus cigaretták, a hevített dohánytermékek vagy a nikotinpárna. Ezáltal - a hagyományos dohánytermékek fogyasztásához képest - számottevően kevesebb lehet a káros vagy potenciálisan káros anyagnak való kitettség. Érdemes hiteles, megbízható forrásból tájékozódni, és utánanézni, milyen lehetőségek vannak az ártalomcsökkentés terén, mert egyes technológiákon beül is óriási különbségek lehetnek.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, amely a Philip Morris Magyarország Kft. megrendelésére készült.