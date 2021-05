Érdekes megállapítás a telefonnyomkodásról

Ilyen egy nap telefon nélkül - részletek!

Ha ásító embert látunk (akár csak képről, videófelvételről is), automatikusan elfog a késztetés, hogy mi is ásítsunk egy nagyot. A jelenség pontosok okát máig vizsgálják a szakértők, ám feltehetően az úgynevezett tükörneuronok aktiválódnak az agyban, emiatt érezzük úgy, hogy utánoznunk kell a másik viselkedését. Emellett az empátia érzése is közrejátszik a folyamatban, ezt támasztja alá az is, hogy a hozzánk közel állók ásítása sokkal ragadósabb, mint a számunkra idegeneké.

A pszichológia "kaméleoneffektusként" is hivatkozik a tudat alatti utánzásra, és úgy tűnik, a közelmúltban újabb ponttal bővült az ide sorolható cselekvések listája. Amint arról a medicalxpress.com portál is beszámolt, a Pisai Egyetem kutatócsoportja kimutatta, hogy az ásításhoz hasonlóan a telefonnyomkodás is ragadós lehet. A Journal of Ethology című folyóiratban közzétett eredmények szerint, ha valaki a telefonját nyomkodja, a körülötte lévő emberek fele automatikusan elkezdi utánozni ezt a szokást, és előveszi a telefonját.

A telefonnyomkodás is hasonló folyamatokat indít el az agyban, mint az ásítás. Fotó: Getty Images

A kutatók 184 önkéntes (96 férfi és 88 nő) bevonásával végezték el a kísérleteket, melyek során az idegeneket különböző helyzetekben, például egy ebédlőben, egy parkban vagy egy vacsora alkalmával figyelték meg. Egyszerűen megvárták azt a pillanatot, amikor a társaságból valaki elsőként elővette a telefonját, hogy megnézze, érkezett-e üzenete vagy értesítése, ezt követően pedig a szakértők összeszámolták, az adott csoportban hányan tettek ugyanígy az elkövetkező 30 másodpercben. Azt találták, hogy a telefont nyomkodó személyt észlelő emberek fele maga is elővette és használni kezdte a telefonját, amint látták, hogy a társuk ezt teszi.

Érdekesség, hogy maguk a kutatók is részt vettek a tesztekben, mint beépített ember, hogy célzottan irányíthassák a telefon használatát, és az abból fakadó különbségeket. Így az is kiderült, hogy abban az esetben, ha valaki azért vette elő a telefonját, hogy azon hívást fogadjon, a kaméleoneffektus lényegesen kevésbé volt érzékelhető, ilyenkor csak a szemtanúk 0,5 százaléka vette elő a saját készülékét.