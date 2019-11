Mit ünnepelünk november elsején?

A mindenszenteket és a halottak napját szokássá vált egymás szinonimájaként kezelni, holott a két elnevezés két egymással szorosan összefonódó, de mégis teljesen külön ünnepet jelöl. Előbbi a katolikus egyház egyik főünnepe, amely valóban november elsejére esik. Egészen más azonban a tartalma és a jellege, mint ahogy azt a gyakorlatban igen sokan kezelik. "Az egyháznak vannak olyan szentjei, akiket név szerint ismerünk, mint például Szent Erzsébetet vagy Szent Istvánt.

Minden ilyen szentnek van egy saját napja az évben, amit vagy egy-egy helyi egyház, vagy a teljes világegyház megünnepel. Ugyanakkor az egyház kimondja, hogy léteznek olyan szentek is, akiket bár nem tudunk név szerint felsorolni, mégis valamilyen módon teljesítették azt az életformát, amely számukra is az örök életet jelenti. Őket köszöntjük november elsején" - mondta el Kondé Lajos pasztorális helynök, a szeged-belvárosi plébániatemplom plébánosa.

Egy nappal később, november 2-án emlékezünk meg halottainkról, azaz mindenkiről, akik köztünk éltek, és akiket ismertünk, szerettünk, függetlenül attól, hogy szentek voltak-e vagy sem. Az egészen a 10. századig visszanyúló katolikus hagyományok szerint tehát ez a halottak napja, a két ünnep között ráadásul más szempontból nézve is fennáll egy lényeges eltérés.

"Vannak, akik olykor meglepődnek, hogy november elsején a pap fehér miseruhában tartja a misét és dicsőséget énekeltet. Pedig nincs ebben semmi meglepő, hiszen azok, akiket ilyenkor köszöntünk, már megtapasztalták az Úristen szeretetét, tehát ez valójában egy örvendés. November 2-án azokra emlékezünk, akik már nincsenek köztünk. Ilyenkor az egyházi liturgia színe a lila és a fekete, hiszen fohászkodunk az elhunytakért" - mutatott rá az atya.

Természetesen az elmúlás mindenkit érint, így az idők során a katolikus szokások is szélesebb körben elterjedtek és elfogadottá váltak mind az egyéb felekezetekhez tartozók, mind a nem vallásos emberek körében. Ezzel együtt viszont a két ünnep eredeti jelentése esetenként bizonyos mértékben háttérbe szorult, összemosódott egymással.

Érdekes például, hogy miközben a sírok gyertyákkal, mécsesekkel való feldíszítése a legáltalánosabban elterjedt módja az emlékezésnek, sokan bele sem gondolnak, hogy ez tulajdonképpen mit is jelképez. Ennek a szokásnak ugyanis szintén liturgikus gyökerei vannak: a gyertyaláng Krisztus szimbóluma, aki meghalt az emberekért, hogy elhozza a megváltás fényét.

Miről szól a Halloween?

Mindenszentek előtt egy nappal, október 31-én esedékes ünnep a Halloween. Az alapvetően az angolszász országokban, különösen az Egyesült Államokban népszerű ünnep ősi kelta népszokásokra vezethető vissza, mai elnevezése pedig a 16. század környékén alakult ki. Az írek a mindenszentek előtti éjszakát All Hallows Eve-nek, azaz magyarra fordítva Minden Szentek Estéjének hívták, a skótok pedig ezt egyszerűsítették Halloweenre. Az ünnep legjellegzetesebb kelléke, a töklámpás is egy ír monda nyomán kapcsolódott az évszázadok során alaposan átalakult hagyományokhoz. E szerint egy részeges naplopó, Jack átverte az ördögöt, emiatt halálát követően nem kapott bebocsátást a pokolba, életvitele miatt pedig a mennyországba sem fogadták be. Lelke tehát örök bolyongásra ítéltetett, ezért egy izzó széndarabot tett egy kivájt karalábéba, és azóta is e lámpás fényénél keresi a megnyugvást. A karalábét a 19. század közepén váltotta fel a tök, amikor ír bevándorlók meghonosították a zöldséglámpás szokását Amerikában. A pogány eredetű Halloween mára sokat veszített eredeti jelentéséből, és világszerte, így Európában is sok helyen leginkább üzleti érdekek mentén emelkedik a népszerűsége. Forrás: Index