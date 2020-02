A lakosság elöregedése ezzel jár

A fejlett országok népességnyilvántartásai szinte kivétel nélkül azt mutatják, hogy nő az átlagéletkor. A legutóbbi magyar adatok szerint például már nem kell sokáig várni, hogy több idős ember éljen itthon, mint gyerek vagy fiatal felnőtt. Éppen ezért egyre sürgetőbb feladat felkészülni a lakosság elöregedésére, és változtatni azon, hogy az idős emberekre úgy gondolunk, mint a társadalom kevésbé értékes tagjaira. Erről beszélt Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának docense a Medical Tribune orvosi szaklapban megjelent interjúban.

A szakember elmondta, hogy a társadalom elöregedésének nemcsak hátrányai, hanem előnyei is vannak, az idős emberek ugyanis jelentős tudással, tapasztalattal rendelkeznek. Emellett hozzátette, hogy az egészségügyben ez valóban megoldandó problémát jelent, hiszen az idősek általánosságban véve több ellátásra szorulnak - ami plusz munkaerőt és gazdasági erőforrást is igényel. Ezenkívül hétköznapi helyzetekben is érezhető lesz, ha több az idős ember, mint fiatal. Ilyen problémás kérdés a koros emberek autóvezetése. Természetesen nem maga az életkor, inkább az illető betegsége van hatással vezetési képességeire, reflexeire. "Ez a kérdés egyelőre hiányosan szabályozott, a szakorvos nem tudja, milyen irányelveket kövessen. Az enyhe kognitív zavarok ronthatják a teljesítményt, de itt nehéz megszabni a határt, mikortól kell valakit korlátozni a tevékenységében" - fejtette ki Hidasi Zoltán.

Egyre több az idős sofőr az utakon, ami növeli a balesetek kockázatát. Fotó: Getty Images

Erősíteni kell az ellátást

A Semmelweis Egyetem docense elmondta, hogy a szociális gondozóhálozatot is fontos lenne fejleszteni. Gyakori probléma ugyanis, hogy egy beteget azért nem tudnak elhelyezni, mert a hálózat egy-egy része nehezen hozzáférhető. "Van olyan beteg, aki nagyon pici segítséggel otthonában életképes lehetne, de ez a kis segítség nem áll rendelkezésre, és emiatt nem tud visszatérni a saját életébe. Helyette krónikus osztályra, idősotthonba kerül, ami drágább, és mindenki számára kedvezőtlenebb megoldás" - nyilatkozta, és hozzátette, hogy a járóképes betegek számára a nappali klubok, foglalkoztatók is nagyon hatékonyak tudnak lenni.

Cél az egészséges öregedés

Hidasi Zoltán szerint hosszútávon arra kéne fókuszálni, hogy minél tovább megőrizzük egészségünket. A krónikus időskori betegségeket ugyanis könnyebb megelőzni, mint gyógyítani, kezelni. Középkorúaknál fontos lenne felhívni a figyelmet a leggyakoribb rizikófaktorokra (magas vérnyomás, dohányzás, mozgásszegény életmód, cukorbetegség, koleszterinszint), és hogy ezek elkerülésével kitolható az egészségügyi kondíció hanyatlása. Ezenkívül ösztönözni kéne az embereket arra, hogy minél tovább aktívak maradjanak szellemileg és fizikailag is, fenntartsák szociális kapcsolataikat, rendszeres mentális tevékenységet folytassanak, mert ezek hatékonyságát egyre több szakirodalmi adat támasztja alá.