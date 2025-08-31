Kvíz: rájössz egyetlen állításból, melyik izomról van szó?

Jól vagyok

Voltam már jobban is

Hogy érzed most magad fizikailag?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?