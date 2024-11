Véres vizelet: daganatra és fertőzésre is utalhat

Sokan hajlamosak elbagatellizálni az olyan tüneteket, ami nem okoz fájdalmat vagy nagyobb kellemetlenséget. Sajnos a véres vizelet is ilyen: rengetegen fordulnak vele túl későn orvoshoz.

Vérvizelésről (hematúria) nemcsak akkor beszélünk, ha friss vér, vérfoszlány látható a vizeletben; a vizelet színe a hozzá keveredő vér mennyiségétől függően lehet rózsaszín, vörös vagy rozsdabarna is. Fotó: Getty Images

Számos oka lehet

A véres vizeletet okozhatja vesekő, jóindulatú tumor, vese- vagy vesemedencegyulladás, különféle véralvadási zavarok, prosztatamegnagyobbodás, vakbélgyulladás, nőknél petefészek-gyulladás, de akár rosszindulatú daganatra is utalhat. Emellett különféle gyógyszerek (egyes antibiotikumok, fájdalomcsillapítók) is kiválthatják.

Amennyiben hólyaghurutot jelez, akkor leggyakoribb tünetként még a vizeletürítés közben jelentkező csípő, égő érzés, a visszatérő, sürgető vizelési inger, illetve alhasi fájdalom és görcsök is jelentkeznek. Emellett a vizelet is kellemetlen szagúvá és zavarossá válhat. Jellegzetes tünet még, hogy az ember úgy érzi, nagyon kell pisilnie, és ez a vizelet kiürítésével sem változik.

Fontos információ – és ezt a férfiak esetében nem nehéz meghatározni –,hogy a vizeletürítés mely fázisában jelenik meg a vér. Ha a kezdetén, akkor a húgycső betegsége állhat a háttérben, gyulladás vagy irritációs folyamatok eredményeként. Ha az ürítés teljes ideje alatt látni vért, valószínűleg a vesék betegek, gyulladás vagy daganat miatt. Amennyiben az utolsó harmadban jelenik meg a vér, a hólyaggal van probléma és daganat gyanúja állhat fenn.

Az is előfordulhat, hogy szabad szemmel nem látható a vér jelenléte a vizeletben, arra csak egy rutinvizsgálat során derül fény. Az úgynevezett mikrohematúria esetén, amely kismértékű vérzést jelent, szintén fontos kivizsgálni a lehetséges okokat.

Hólyagrák is állhat a háttérben

A hólyagdaganat az esetek többségében rosszindulatú elváltozás, az érintettek nagy számára pedig egyértelműen utal, hogy hazánkban a férfiak körében ez a negyedik leggyakoribb rákos megbetegedés. Ezt a ráktípust az esetek többségében 60 évesnél idősebbeknél diagnosztizálják, de fiatalabb korosztályokban is előfordulhat. Igen magas a halálozási aránya, mert sokszor későn diagnosztizálják, hiszen sokáig nem okoz panaszt, illetve ha mégis, akkor azt az érintettek sokszor nem veszik elég komolyan. A korai diagnózis pedig ebben az esetben is életmentő lehet. A véres vizelet akkor is utalhat hólyagdaganatra, ha az csupán egyetlen egyszer fordul elő, és semmilyen egyéb panasz, fájdalom nem jelentkezik. Szintén erre a daganatra utalhat egyébként a fájdalmas vizelés, a hirtelen fellépő vizelési inger vagy az égő érzés vizeléskor.