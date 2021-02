Öt dolog, amit nem kellene tenni a mellekkel

A nők valószínűleg nőiességük okán többet foglalkoznak a mellükkel, mint bármely más testrészükkel. Időnként talán túlságosan is unortodox módszerekkel, vagy meggondolatlanul próbálják a lehető legelőnyösebb formába hozni a domborulataikat. Az orvosok viszont azt mondják, hogy ezt ne tegyék!

Kim Kardashian a fotósok, operatőrök és színpadi technikusok által előszeretettel használt vászon alapú ragasztószalaggal (gaffer tape) emelte meg a mellét , hogy egy vörös szőnyeges bevonulásnál a dudák a legelőnyösebb szögben álljanak, s ámuljon a világ. "Mindent kipróbáltam: erős szigetelőszalagot, maszkoló szalagot, csomagolásnál használatos ragasztószalagot, de a legjobb, amit találtam, az a gaffer szalag volt. Ez tapad a legjobban!" - mondta a celebnő. Akinek az a foglalkozása, hogy jól nézzen ki, amikor a médiával találkozik, s talán munkaköri kötelessége is, hogy elmenjen az extrémitások határáig, vagy időnként azon is túl.

A mellek megereszkedése (bizonyos mértékig) természetes folyamat, de ez nem jelenti azt, hogy ne tehetnénk ellene. Lássuk, milyen tényezők játszhatnak közre abban, hogy a mell lógni kezd, és milyen rossz szokásokkal gyorsítható meg ez a folyamat. Részletek!

Botoxolni

Mellbimbószőrszálak gyantázása

Futás jógamelltartóban

De a hétköznapi halandóknak nem fizetnek annyit, hogy érdemes lenne ilyesmivel kísérletezniük. Eza szalag eltávolításkor keletkező sérülések miatt. Bőrirritáció, bőrkiütés jelenhet meg a nyomán, főleg a mellbimbó körül, amely különösen érzékeny. Emellett a kialakulhat a ragasztóanyag matti allergia, és s ekcéma jelenhet meg a szalag minden egyes újabb használatakor. Aminek persze erős távol tartó hatása is lehet.Néhány plasztikai orvos a mellizmokba fecskendezett botoxtól azt várja, hogy az felfrissíti a megereszkedett halmokat. De ezaz amerikai plasztikai sebészek szövetsége szerint. "A megereszkedett bőrrel, amely a probléma hátterében áll, a botoxozás végképpen nem kezd semmit" - Dr. Alexes Hazen, a New York-i Langone Medical Center plasztikai sebésze. A szakértők arcnál használt töltőanyagok használatától is óvnak a mellek esetében. "Nincs semmilyen adat ennek biztonságosságáról" - közölte Dr. Hazen. És az úgynevezett "vámpír mellfelvarrás" is igen erősen ellenjavallt, amelynek során a páciens saját vérével töltik fel "állítólag" a mellet, hogy jobban mutasson. gyantázás sohasem szórakoztató, az olyan érzékeny helyeken pedig, mint a mellbimbó,. A kezelés fájdalmas és begyulladó sérüléseket okozhat. Az elektrolízis sem igazán jó, mert csúnya hegesedéshez vezethet. A csipesz használata egy-egy kóbor szőrszál esetén elég könnyű, és elég hatékony, de ha már egy csomót kell eltávolítani, akkor érdemes megfontolni a lézeres szőrtelenítést, ami sokkal tartósabb megoldást ad. Igaz nem ez a legolcsóbb eljárás.A szexi jógamelltartóban remek pózokat lehet csinálni, de éppen a szabadabb mozgás lehetővé tétele miatt egyszerűen nem ad elég támogatást hozzá, hogy akár futópályán, akár az utcán vagy a futógépen szaladni lehessen a keblek összevissza ficánkolása nélkül. Amellett, hogy a futás kényelmetlen az alkalmatlan melltartóban, ez a mutatvány leépíti a mellkas kötőszöveteit, ami a keblek megereszkedéséhez vezet. (a joggolás alatt a University of Portsmouth kutatása szerint). A fizikai munkához, testmozgáshoz, különféle sportokhoz másféle melltartóra van szükség. A sportra általában olyan ruhadarabok kellenek, amelyek külön kialakított kosarakkal fogják közre a melleket és mindig megfelelő támasztékot adnak, különösen azoknak, akiknél méretes halmokat kell kordában tartani.