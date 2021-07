Medencetáji fájdalom: mi állhat a háttérben?

. Sajnos elég nehéz felállítani a pontos diagnózist, gyakran ráadásul nem is egyetlen probléma okozza a kellemetlen tüneteket. Összegyűjtöttük a leggyakoribbakat.

Ennél a súlyos tünetegyüttesnél a méh belső felszínén lévő nyálkahártya a méh üregén kívül is megtalálható, igen erős görcsöket, emésztési problémákat, gyulladásokat és teherbeesési nehézségeket okozva. A kezelése meglehetősen bonyolult, a gyógyszerektől a műtéten keresztül a speciális diétáig sok mindent kell bevetni a siker érdekében. A fájdalom a menstruáció idején a legerősebb, gyakran a hátba és a lábakba is kisugárzik.

A megszokott nőgyógyászati vizsgálatot rutinszerűen végzik az orvosok, páciensként már mi is fejből fújjuk a forgatókönyvet. Ám a szokásos apró problémák mellett néha titokzatosnak tűnő betegségek is képbe kerülnek. Mire számítsunk ilyen esetekben ? Kattintson a folytatásért!

A medencefenék krónikus izomfájdalma, görcsössége, melynek fizikai és lelki okai is lehetnek (például egy nehéz szülés következményeként alakul ki). A medence alsó részét nehéznek, fájdalmasnak érezzük, égő, viszkető, irritált érzés jelentkezhet a hüvely környékén, illetve a húgycsőnél. A leghatékonyabb terápia ellene a mozgás: a speciális gyakorlatok segítségével elkerülhetővé válik a medencetájéki izmok görcsös összehúzódása.

A szeméremtest, illetve a hüvelybemenet krónikus fájdalma, mely égő, csípő érzéssel jár együtt. A szeméremtesten semmilyen kóros elváltozásra, fertőzésre utaló jel nincs, és a vulvodynia okát máig nem tudják az orvosok. Elképzelések szerint a korábbi, súlyos gombás fertőzések hajlamosabbá tesznek a szeméremtájéki fájdalomra, más megközelítés szerint azonban idegsérülések is állhatnak a háttérben. A fájdalom kiterjedhet a fenékre, illetve a combokra is. A tünetek rosszabbodását hozhatja a hosszú ideig való egy helyben ülés, a biciklizés, a túl szoros ruhadarabok és a szexuális együttlét is. A vulvodyniát görcsoldó, fájdalomcsillapító gyógyszerekkel kezelik, nagyon súlyos esetben műtét során távolítanak el idegvégződéseket a szeméremtájékról.