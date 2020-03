A nőknél ezek a betegségek gyakoribbak

A migrén, illetve a migrénes rohamok például háromszor gyakrabban alakulnak ki nőknél, mint férfiaknál. Náluk ráadásul a tünetek is súlyosabbak, erősebb fájdalmat éreznek, ami tovább elhúzódik. Szakértők szerint annak, hogy a nőket jobban sújtja a migrén, az az oka, hogy magasabb a szervezetükben az ösztrogén szintje. Sajnos a krónikus szorongás is kétszer olyan gyakori a nőknél, mint a férfiaknál, ami kutatások szerint egyrészt szintén a hormonok miatt van, mivel a női szervet hormoningadozásai, illetve agyi kémiája hajlamosabbá teszi őket erre.

Az Alzheimer-kóros betegek kétharmada nő a legfrissebb kutatások szerint, és ennek nem csak az az oka, hogy a nők általában tovább élnek, mint a férfiak. A legtöbb, a témával kapcsolatos tanulmány egyetért abban, hogy a hormonokban és a genetikában keresendők az okok. Egy tanulmány szerint például azok a nők, akiknek a szervezetében ott az ApoE-4 gén, nagyobb eséllyel lesznek Alzheimer-kórosak, mint az ugyanezzel a génnel rendelkező férfiak.

Húgyúti fertőzések, stroke és csontritkulás

Acsontritkulásis sokkal gyakrabban sújtja a nőket, mint a férfiakat, aminek oka szintén a hormonrendszerükben keresendő, pontosabban a menopauza után lecsökkenő ösztrogén mennyiségében. Emellett a nőknél alapvetően kevésbé erősek a csontjaik, kisebb a csontsűrűségük, ami alapjáraton megnöveli a betegség kialakulásának kockázatát.

A nőknél gyakoribbak a húgyúti fertőzések, és a csontritkulás is

A húgyúti fertőzésektől is a nők szenvednek jobban. Egyrészt a húgycsövük közelebb van az ánuszhoz és a vaginához, ami eleve megkönnyíti a baktériumok dolgát. Másrészt szerepet játszanak a dolgokban a menopauza utáni hormonális változások, illetve az idősebb korban jelentkező húgyhólyagproblémák, vizelettartási gondok is. Apajzsmirigymegbetegedései is a nőket érintik gyakrabban - egy felmérés szerint az 50 feletti nők 15-20 százalékának van gond a pajzsmirigyével. Emellett kutatások igazolják, hogy stroke-ot is gyakrabban kapnak nők, mint férfiak, sőt, náluk annak is nagyobb az esélye, hogy az első stroke-ot 5 éven belül egy második kövesse.

