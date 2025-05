Ahol a gyógyulás valóban gyerekjáték – így működik a Bethesda robotterápiás centruma

„Terápiás gépeinken játékok futnak, amikhez különféle mozgásformákat találunk ki. Ez motiválja a mostani legfiatalabb generációt is, akiknek az életéhez már hozzátartozik a digitális eszközök használata” – hangzott el a Bethesda Gyermekkórház Robotterápiás Centrumának első születésnapján.

Itt a kezelés csupán egy nagy játék.

A kezelések a hét fénypontjai

A helyszín azért különleges, mert itt a végtagok mozgásfunkcióit javító gépek interaktív játékokkal motiválják a gyerekeket abban, hogy akár több százszor is elvégezzenek egy-egy, a gyógyulásuk szempontjából kulcsfontosságú mozdulatot. Ráadásul mindeközben észre sem veszik, hogy mennyit dolgoznak.

A Robotterápiás Centrum első születésnapja alkalmából a Bethesda Gyermekkórház idei 1 százalékos nagykövete, az ötéves Emma mutatta be, hogyan is működnek a gépek: "az egyik kedvencem a repülős. Meg amikor el kell kapni a gilisztákat, amikkel meg kell etetni a csirkéket.”

Emma egy méhen belüli agyvérzés következtében központi idegrendszerét ért károsodással született, így bal oldalának mozgásképessége gyengébb, mint a jobb. „Amikor először hallottam arról, hogy robotok segíthetnek a mozgásterápiában, nem tudtam elképzelni, pontosan mit is jelenthet ez egy ötéves kislánynak. Aztán megláttam Emmát az első foglalkozáson, ahogy csillogó szemekkel, játék közben dolgozik a kis kezeivel. Onnantól kezdve tudtam, hogy ez neki nem terápia, hanem egy különleges kaland” – idézte fel Emma édesanyja.

Joó-Gyuricza Kata szerint a hat hónapja tartó kezelés-sorozat már most rengeteget segített: „a kezét sokkal aktívabban használja, ügyesebben fog és aktívabban forgatja a kezét, sőt már a tányérját is ki tudja vinni egyedül.” Az sem utolsó szempont, hogy aki itt gyógyul, nem teherként éli meg a kórházba járást. Emma számára ezek a foglalkozások "a hét fénypontjai, már a napokat számolja, mikor mehet újra robotozni.”

Az egyik terápiás eszközön egy kisautót kell irányítani.

A cél visszaadni a mozgás örömét

Emma története nem egyedi. A Bethesdában számos olyan gyermeket látnak el nap mint nap komplex rehabilitációs foglalkozások keretében, akik központi idegrendszeri sérüléssel, súlyos traumás vagy égéssérüléssel küzdenek. A Robotterápiás Centrum szakemberei 8 alsó és felső végtagi eszközzel eddig 116 fejlesztésre szoruló gyermeken segítettek.

„A cél mindig ugyanaz: visszaadni a mozgás örömét, a fejlődés lehetőségét, és megmutatni, hogy minden apró mozdulat nagy lépést jelent a teljesebb jövő felé” – hangsúlyozza Dr. Velkey György János. A Bethesda Gyermekkórház főigazgatója egyúttal abba is beavat, hogy ilyen felszereltségű robotterápia korábban kizárólag magánellátásban volt elérhető gyermekek számára.

A gyerekek a kezük fel-le mozgatását is gyakorolhatják egy speciális rajzolótábla segítségével.

Nem csodaszer, hanem hatékony kiegészítő

„A robotterápia nem önálló csodaszer, hanem a hagyományos gyógytorna és a konduktív terápia hatékony kiegészítője. Emma például botoxkezelést kapott, és a kezelés, illetve a gyógytorna foglalkozások mellett vágtunk bele a robotterápiába” – mondja Dr. Kis Fanni. A centrum vezetője szerint a gyerekek motivációja sokszorosára nő, ha játék közben gyógyulhatnak.

"A robotok észrevétlenül segítik a gyógyulásukat, hiszen a gyerekek mozgás közben a játékra figyelnek. Várják és szeretik, Emma például akkor is jön néha játszani hozzánk, amikor nincs is kezelési napja" – avat be Pankotay Anna konduktor, vezető terapeuta. A sikeres első év után a Robotterápiás Centrum eszközeinek további bővítését tervezi az intézmény.