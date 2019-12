Tényleg tilos csókolózni, ha megfáztunk?

Ugyan a megfázás nem olyan durva betegség, mint az influenza, mégis erősen rontja a közérzetünket. Ha fáj a torkunk, tüsszögünk és folyik az orrunk, többségünk legszívesebben bekuckózik egy meleg takaróval és teával, és persze ilyenkor duplán jól esik a szerelmünk ölelése és csókja is... de utóbbiról lemondunk, nehogy átadjuk neki a vírust.

Az igazság viszont az, hogy a csóknál sokkal nagyobb a fertőzésveszélye egy sima simogatásnak, érintésnek. "A megfázást okozó vírusok a betegek orr- és toroknyálkahártyájában tanyáznak, ahonnan tüsszentés vagy köhögés által szabadulnak ki. És mivel ilyenkor általában a kezünkkel takarjuk el a szánkat, könnyen rátapadhatnak a vírusok" - magyarázza az oregoni dr. Andy Barnett, akinek szakterülete az oxiológia.

A csókolózás sokkal kevésbé fertőző megfázás esetén, mint eddig gondoltuk. Fotó: iStock

Ezek alapján azt tanácsolja, hogy a tenyerünk helyett inkább mindig egy zsebkendőt vegyünk elő, ha köhögnünk vagy tüsszentenünk kell. Ezenkívül fontos, hogy betegség esetén mossunk minél gyakrabban kezet, méghozzá legalább 20 másodpercen keresztül és szappannal. Ha pedig éppen olyan helyen vagyunk, ahol nincs lehetőségünk az alapos kézmosásra, használjunk alkoholos fertőtlenítő gélt.

A másik arcának simogatását így is érdemes kerülni, de egy szimpla puszit nyugodtan adhatunk neki, akár a szájára is - kivéve, ha a szokásosnál durvább megfázással küzdünk, mert ilyenkor a torokból a nyálba is átjuthatnak a vírusok. A szenvedélyes csókolózást viszont a biztonság kedvéért tartogassuk akkora, mikor már teljesen meggyógyultunk.

