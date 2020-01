A legjobb italok megfázásra

Narancslé

Sok benne a C-vitamin, amely ha gyógyítani nem képes is a megfázást, kutatások szerint gyorsítja a lefolyását. A narancslében emellett sok más vitamin és természetes cukor is található, így elég energiát ad a szervezetnek a regenerálódáshoz. A legjobb természetesen a frissen facsart, de a boltban kapható is megteszi, ha százszázalékos, és hozzáadott cukor nélkül készült.

Bodzaital

Kutatások szerint a fekete bodzában olyan anyagok találhatóak, amelyek segítenek legyőzni az influenzát, továbbá a megelőzésben is hatékonyak. Lerövidítik a betegség lefolyását, valamint enyhítik az orrdugulást is.

A friss narancslé C-vitamin-tartalma aranyat ér megfázás esetén

Gyömbértea

A friss gyömbérgyökérből készült tea nagyszerű vírusölő és gyulladáscsökkentő, amely akkor is segítségünkre lehet, ha rossz a gyomrunk, émelygünk, vagy hányingerünk van. Naponta 2-3 csészével érdemes ilyenkor fogyasztani.

Forró víz mézzel és citrommal

A nyers méz gyógyhatása kétségbevonhatatlan, erősíti az immunrendszert, a citrom pedig rengeteg vitamint tartalmaz. Ha forró vízbe keverjük őket, nagyszerű megfázás elleni italt kapunk.

Húsleves

Hogyan védi a húsleves a szervezetünket a fertőzésektől? Részletek itt.

A csonttal, sok zöldséggel, esetleg némi gyömbérrel és zöldfűszerrel, lassan és hosszan főzött csirke- vagy marhahúsleves nemcsak finom és tápláló, hanem számos értékes tápanyag is van benne. Ha valaki nem eszik húst, kizárólag zöldségekből is készítheti: abban a változatban is bőven van vitamin és ásványi anyag.

Víz

A sima víz gyógyhatását sem szabad lebecsülni. A szervezet megfelelő hidratáltsága elengedhetetlen a gyógyuláshoz, a bőséges vízfogyasztás pedig a méreganyagok kiválasztásában is sokat segít.

Forrás: care2.com