Most kiderül, szabad-e betegen edzeni

Sport megfázás alatt: attól függ

A megfázásszezon kellős közepén járunk, és mivel a fertőzést könnyű elkapni, egyre többen betegszenek meg. Bár bizonyos programokat kénytelenek vagyunk ilyenkor lemondani, az edzéssel kapcsolatban sokan nem tudják, mi lenne a jó döntés. Dr. Jessalyn Adam sportorvos szerint ilyen esetben érdemes a neck rule-t, magyarul a nyakszabályt követni. "Ha az összes tünetünk a nyakunk fölött van, biztonságos az edzés, ha azonban egyes panaszaink a nyakunk alatti területet érintik, akkor maradjunk otthon. Mindegy, milyen sportolóval dolgozom, mi ehhez tartjuk magunkat." Dr. Amesh Adalja, afertőző betegségekspecialistája viszont azt mondja, a láz, illetve a légzési nehézség legyen a fokmérő. "Bármelyiket is tapasztaljuk, egy ideig nem tanácsos megerőltetnünk a szervezetünket."

Bizonyos esetekben nem célszerű megfázás alatt sportolni. Fotó: iStock

Sokan hivatkoznak a sport immunrendszer-erősítő tulajdonságára, amikor betegen is edzenek. Dr. Kenton Fibel családorvos egyetért az állítással, annyit azonban hozzátesz: megfázás alatt csak addig mozogjunk, amíg valóban úgy érezzük, jót tesz nekünk. "Figyeljük magunkat, hallgassunk a testünk jelzéseire! A sport valóban felszabadíthat olyan hormonokat, amelyektől energikusabbak, vidámabbak vagyunk, következésképp a gyógyulás is gyorsabbá válhat, de ezt nem lehet általánosítani" - szögezi le a szakember.

Összességében elmondható, hogy orrfolyás, orrdugulás, torokfájás mellett elvileg rendben van a sport, de mivel ezek a látszólag ártalmatlan tünetek is tudnak rendkívül zavaróak lenni, mindenkinek magának kell eldöntenie, elmegy-e mozogni. Köhögés, légzési nehézség, testszerte jelentkező fájdalom,lázmellett viszont mindenképpen maradjunk otthon.

Ne erőltessük meg magunkat

Ha végül is úgy döntünk, nem megyünk edzeni, az még nem jelenti azt, hogy semmilyen mozgást nem végezhetünk. Dr. Adam szerint az intenzív kardió valóban nem tesz jót, de egy könnyű futás, biciklizés, esetleg az elliptikus tréner használata beiktatható - persze csak akkor, ha a közérzetünk megengedi, és nem végezzük olyan hosszú ideig, mint ameddig egészségesen tennénk.

Aki mindenképpen edzőteremben akarja kúrálni magát, tartózkodjon a nagy súlyoktól. "Megfázás idején alapvetően is fáradékonyabbak vagyunk, ha viszont e mellé még meg is erőltetjük magunkat, akár rosszul is lehetünk. Válasszunk egészen kis súlyokat, és a szokásos ismétlésszámnak csak a töredékét iktassuk be" - így Dr. Adam.

Számít, hogy hol?

Betegen azt is számításba kell venni, kinti vagy benti sportot választunk, esetleg egyedül vagy csoportban edzünk. Dr. Adam úgy vélekedik, hogy ilyenkor se a túl hideg, se a túl meleg időjárás nem válhat a hasznunkra, de esőben is könnyen romolhatnak a tüneteink. "Ha a megfázás mellett például alapból van egy allergiánk vagy asztmánk, a kinti körülmények fokozhatják a panaszainkat. A hideg berobbanthatja az asztmát, a különféle pollenek pedig az allergiások életét keseríthetik meg."

A benti, csoportos edzés szintén megfontolandó, senki nem szeretne ugyanis olyan emberrel együtt lenni egy órán keresztül, aki végig tüssfzögi, végigköhögi az aerobicórát. "Vagy hagyjuk ki az edzést, vagy próbáljuk megoldani, hogy minél távolabb legyünk a többiektől. Figyeljünk az eszközök megfelelő tisztítására is! Ha mindenképpen használnunk kell őket, alaposan takarítsuk le magunk után, nehogy másokat is megfertőzzünk" - javasolja Dr. Adalja.

Forrás: womenshealthmag.com