Koronavírus: a parlagfű is súlyosbíthatja

Egy áprilisban publikált nemzetközi kutatás eredményei szerint a parlagfű pollenje gátolja azimmunrendszerzavartalan működését, így különböző fertőzésekre is fogékonyabbá teheti az embert - mondta el az RTL Klub Híradónak nyilatkozva dr. Endre László allergológus. A szakember szerint az új típusú koronavírus okozta megbetegedések számának emelkedésében sem csupán az játszhat közre, hogy valamelyest talán felelőtlenebbek vagyunk a maszkviselés és távolságtartás terén, illetve hogy sokan külföldről hurcolnak be fertőzést, hanem az is, hogy a parlagfűpollen egyre nagyobb koncentrációban van jelen a levegőben.

A parlagfű pollenje a légúti vírusfertőzések kockázatát is fokozza. Fotó: Getty Images

Az ezekben a hetekben fokozódó pollenterhelés nemcsak az allergiások, hanem az egészségesek szervezetét is megterhelheti, éppen ezért dr. Endre László mindenki azt javasolja, hogy hordjanak a szabadban is jó minőségű szűrőmaszkot. Dr. Falus Ferenc volt országos tisztifőorvos pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az allergiások már most kezdjék el szedni a kezelőorvosuk által felírt gyógyszert, mivel így az allergiás panaszok mellett a vírusfertőzésekkel szemben is hatékonyan felvehetik a küzdelmet.

Néhol nagyon magas a pollenkoncentráció

A parlagfű virágporának koncentrációja országosan a magas tartományban várható, délen, délnyugaton pedig a nagyon magas szintet is elérheti - írta a tisztifőorvosi Facebook-oldal hétfőn. A bejegyzés kitért rá, elindult a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) naponta frissülő, térképes parlagfűpollen-riasztási rendszere (PPRR). A PPRR előrejelzése segíti az allergiások felkészülését a parlagfűpollen-szezonra. Ebben az évben a napi előrejelzés mellett már óránként is elérhető a parlagfűpollen koncentrációja területi szinten.

Az NNK már szombaton felhívta a figyelmet, hogy kezdődik a parlagfűszezon, az allergiások erős tüneteket tapasztalhatnak a következő napokban. Ezek enyhítésére fontos a gyógyszeres kezelés és a szakemberek tanácsainak betartása. A parlagfűpollen koncentrációja általában augusztus végén-szeptember elején tetőzik, és a pollenszemek az első fagyokig jelen lehetnek a levegőben.