Rusvai Miklós: rosszabbul is járhattunk volna a Covidnál

Rusvai Miklós virológus azt nyilatkozta a Fókusznak, hogy bár az elmúlt hónapokban nőtt a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, és egyre többen jelentkeznek Covidra jellemző tünetekkel, nem kell tartanunk újabb hullámtól.

A koronavírus nagyjából fél évig tartó immunitást idéz elő, ez azt jelenti, hogy mostanra annak is lecsengett az immunitása, aki átesett tél végén a betegségen

- magyarázta a szakember. A tünetek továbbra is egy nyári náthára emlékeztetnek: torokfájás, tüsszögés, köhögés, fáradtságérzet. Az emberek többsége 2-3 napon belül túl van rajta. Mivel az emberek leszoktak a tesztelésről, ezért már nem lehet biztosan tudni, ki betegedett meg Covid miatt. Viszont egyes tüneteknél érdemes gyanakodni.

"Iszonyúan erős torokfájás, úgy számolnak be, hogy ennyire még az életükben nem fájt a torkuk, mintha tűvel szurkálnák. Esetleg elmegy a hangjuk, rekedtek lesznek. A szaglás elvesztése sokkal kevesebb betegnél jelentkezik, mint amennyit várnánk, láz, hőemelkedés, izomfájdalmak, fülzúgás, szédülés, ez mind-mind lehet a jele annak, hogy valaki koronavírusos” – mondta az RTL-nek Mangó Gabriella háziorvos. Ha valaki biztosan szeretné tudni, akkor a már eddig ismert teszteket is használhatja, mivel azok az új variánsokat is felismerik.

Jól jártunk a Coviddal

Rusvai Miklós szerint a Covid megszelídült változata velünk marad, de számíthatunk még nagy járványokra, ahogy azokra korábban is volt példa az emberiség történelme során. A koronavírustól viszont már nem kell tartanunk.

Nagy szerencsénk volt, hogy ez egy jóindulatú járvány volt, annak ellenére, hogy 6 millió halottat hagyott maga után. Ha ez egy magzatkárosító vírus lett volna, vagy egy gyerekbetegség, amely adott esetben a jövő generációját tette volna tönkre, vagy egy agyvelőgyulladás, amely mentálisan károsodott emberek tízezreit hagyja maga után, sokkal rosszabbul is járhattunk volna

- mondja a virológus.

"Amire én nagyon nem számítottam, hogy két év alatt megszelídül a vírus. Ez a folyamat, hogy egy potenciálisan súlyos betegséget okozó vírus, amelyik lélegeztetőgépre küldte és gyilkolta az embereket, két év alatt egy náthavírussá szelídül, ezt nem reméltem. Örüljünk neki, hogy így történt" - magyarázta Rusvai Miklós.