Legyőzte a koronavírust egy 117 éves nő

Franciaországban sem kerülte el az idősotthonokat a koronavírus-járvány. Így fertőződött meg egy apáca is, aki csütörtökön lesz 117 éves. Ő Európa legidősebb, illetve a világ 2. legidősebb embere - számolt be a róla a 444.hu a The Guardian tájékoztatása alapján.

Európa legidősebb emberének is sikerült legyőzni a koronavírus-fertőzést. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Tünetmentesen esett át a fertőzésen

Andrée nővérről januárban derült ki, hogy megfertőződött az új típusú koronavírussal. Az idős nőnél semmilyen tünet nem jelentkezett, csak a magánytól szenvedett. Az idősotthon szóvivője, David Tavella elmondása szerint az apáca nem félt a betegségtől, a többi lakó állapotáért azonban jobban aggódott, mint a sajátjáért.

A kerekesszékes, vak Andrée nővér egyébként 1904-ben, Lucile Randon névvel született. 40 éves korában vonult kolostorba, előtte nevelőként és tanítónőként is dolgozott. 1979 óta idősotthonban él, Toulonba viszont csak 2009-ben költözött.

Végigsöpört az otthonon a vírus

A Toulon melletti Sainte-Catherine Labouré otthon 88 lakójából amúgy 81-en kapták el az új kórt. 10-en már bele is haltak a COVID-19 következményeibe.

