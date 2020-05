Koronavírus: vizsgálják a WHO szerepét

Határozatot fogadott el az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 194 tagállama - közöttük az Egyesült Államok és Kína -, amely szerint független vizsgálatnak kell tisztáznia az ENSZ-szervezet reagálását a koronavírus-járványra. A Genfből szervezett virtuális WHO-közgyűlés második napján az Európai Unió által benyújtott, konszenzussal elfogadott dokumentum szerint "minél előbb (...) el kell kezdeni a WHO által a világjárvánnyal szemben koordinált nemzetközi fellépés pártatlan, független és teljes körű felülvizsgálatának folyamatát", hogy javítani lehessen a világjárványok megelőzése, az azokra való felkészülés és reagálás lehetőségein.

Az Egyesült Államok kilépéssel fenyegetőzik

A határozat szerint a koronavírus elleni minden új oltást és kezelést "globális prioritásként" olcsón elérhetővé kell tenni a világ számára. A határozatban szerepel, hogy a betegség elleni harchoz szükséges egészségügyi termékeket univerzálisan, megfelelő időben és igazságosan osszák el a tagállamok között.

Az Egyesült Államok nem akadályozta meg a határozat konszenzusos elfogadását. A WHO szerepének tisztázására vonatkozó rendelkezést támogatta, de elhatárolódott a szellemi tulajdonra vonatkozó kitételeitől. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a virtuális ülésen hangsúlyozta a nemzetközi együttműködés fontosságát a világjárvány idején. "A legnagyobb bátorság csapatban játszani" - szögezte van der Leyen, megjegyzését nyilvánvalóan az Egyesült Államoknak címezve, amely azzal fenyegetőzött, hogy kilép a WHO-ból.

A WHO szerepét is megvizsgálnák a járvány elleni küzdelemben. Fotó: Getty Images

Donald Trump Tedrosz Adhanom Gebrejeszuszhoz, WHO főigazgatójához intézett levélben megismételte azokat az okokat, amelyek miatt április 14-én felfüggesztette az ENSZ-szervezet támogatásának folyósítását, és leszögezte, hogy ha harminc napon belül a WHO nem mutat fel érzékelhető változást a munkájában, akkor Washington a hozzájárulása (400-500 millió dollár) átmeneti felfüggesztését véglegesre változtatja és átgondolja WHO-tagságát is.

A SARS-CoV-2 nevű vírus tavaly decemberi kínai megjelenése óta több mint 4,83 millió embert fertőzött meg, több mint 319 ezer ember meghalt a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint. A vírus okozta COVID-19-betegségből eddig több mint 1,8 millióan gyógyultak fel. A legtöbb fertőzöttet az Egyesült Államokból jelentették, 1,52 milliót, a halálesetek száma több mint 90 ezer. A második legtöbb fertőzöttet Oroszországban tartják nyilván (közel 300 ezret), itt a betegségnek 2 837 áldozata van. Dagesztánban, amely az ötödik legfertőzöttebb oroszországi régió, kétszáz férőhelyes kórházat építenek. A harmadik helyre Brazília került több mint 257 ezer fertőzöttel, a halálesetek száma közel 17 ezer.

