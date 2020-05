Koronavírus: 12 ezer kórházi ágy újra használható hétfőtől

A koronavírus-járvány lecsengőben van Magyarországon, ezért folytatódhat a közegészségügyi ellátás fokozatos újraindítása. A következő lépésben május 18-ától csökkentik a fertőzöttek ellátására fenntartott ágyak számát. A tisztifőorvos ugyanakkor kiemelte, hogy a járványügyi készültségre, valamint az egészségügyi kapacitás rugalmas kezelésére továbbra is szükség van, hiszen a koronavírus még nem tűnt el az országból.

Orvosnak segít maszkot felvenni egy ápoló a fővárosi Szent János Kórházban.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Jöhetnek a tervezett műtétek

Az egyik legfontosabb változás hétfőtől, hogy a fekvőbeteg-ellátásban már nem csupán a sürgősségi, hanem a tervezett műtéteket is végrehajthatják. Emellett a koronavírus elleni védekezés második szakaszában lehetőség nyílik a nem népegészségügyi célú szűrővizsgálatok - például alkalmassági vizsgálatok -, valamint a krónikus és a kúraszerű ellátás visszavezetésére is. Fontos, hogy a koronavírusos és az egyéb betegek ellátása arányosan történjen - fogalmazott a tisztifőorvos.

Az egészségügyi vizsgálatok előtt továbbra is kötelező a telefonos bejelentkezés, valamint egy járványügyi kérdőív kitöltésére és a testhőmérséklet mérésére is szükség van. A koronavírus-járvány miatt ugyanis még mindig indokolt az óvatosság, ám ha az adott páciensnél nem merül fel fertőzésgyanú, akkor gond nélkül igénybe veheti a szolgáltatást. Müller Cecília arra is felhívta a figyelmet, hogy a szív-és érrendszeri betegséggel küzdőkre különösen nagy figyelmet kell fodítani.

A látogatási tilalom marad

A látogatási tilalom feloldásának időpontjáról még mindig nem lehet pontosat mondani - mondta a tisztifőorvos. Emlékeztetett, hogy a magyarországi koronavírus-fertőzöttek és áldozatok negyede az idősotthonokból került ki, ezért továbbra is indokoltnak tartják a korlátozást. A játszóterek újranyitásával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a játékok megfelelő műszaki állapota mellett a rendszeres fertőtlenítésre, valamint a homok gyakori cseréjére is kiemelt figyelmet kell fordítani. A szülőknek azt javasolja, hogy kézmosási lehetőség hiányában vigyenek magukkal kéztörlő kendőt, hazaérkezést követően pedig alapos, szappanos kézmosás és ruhaváltás is ajánlott. A zsúfoltságot és a csoportosulást a játszótereket is kerülni kell - figyelmeztetett.

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy egyre több hatósági házi karanténban lévő személy él az elektronikus ellenőrzés lehetőségével. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa beszélt. Felszólalt továbbá Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár is, aki arról tájékoztatott, hogy a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a vállalkozások adó- és adminisztrációs terhe is csökken. Mint mondta, az adóbevallások leadási határidejét szeptember 30-áig meghosszabbították, és az 5 érintett adónemet is elegendő eddig az időpontig befizetni. Ezzel szemben az áfakiutalásokat felgyorsították.

