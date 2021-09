Koronavírus: romlik a járványhelyzet a szomszédban

Újra előkerülnek a maszkok a szerbiai iskolákban

A romló járványügyi adatok miatt Szerbiában hétfőtől ismét mindenkinek kötelező maszkot hordania az oktatási intézményekben - döntött hétfőn az egészségügyi minisztérium. A kötelező maszkviselést még a tanév kezdetén szüntették meg az iskolákban a beoltott tanárok és diákok számára, de alig két hét után újra kötelezővé teszik azt. Emellett a minisztérium döntése értelmében az ország iskoláinak negyedében - főleg a dél- és nyugat-szerbiai településeken, ahol nagyon magas a fertőzöttek száma - hétfőtől ismét kizárólag online, távoktatással zajlik a tanítás.

Az elmúlt hétvégén közel 900 új koronavírusos esetet regisztráltak itthon.

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában hétfőre 5003-mal közel 817 ezerre, Koszovóban 424-gyel 157 ezerre, Észak-Macedóniában 464-gyel 183,5 ezerre, Montenegróban 557-tel közel 122 ezerre, Bosznia-Hercegovinában pedig 436-tal mintegy 221 ezerre növekedett. A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 28-cal 7548-ra, Koszovóban 23-mal 2795-re, Észak-Macedóniában szintén 23-mal 6260-ra, Montenegróban kettővel 1800-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 17-tel 9993-ra növekedett.

h i r d e t é s

Szerbiában ismét kötelezővé vált a maszkviselés az oktatási intézményekben. Fotó: illusztráció, Getty Images

Romániában jelenléti oktatással kezdődött a tanév

Romániában járványügyi óvintézkedések közepette, de egyelőre jelenléti oktatással, szabadtéri ünnepségekkel kezdődött meg hétfőn a 2021-2022-es tanév. A hatóságok azonban arra készülnek, hogy szükség esetén ismét áttérnek az online oktatásra azokon a településeken, ahol az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma 14 nap alatt meghaladja a lakosság hat ezrelékét. A csaknem hárommillió diák közül már most is van több mint ötezer, aki csakis az online oktatási felületen találkozhat tanáraival és osztálytársaival. Az országban jelenleg 12 olyan település van (többségük Szatmár megyében), ahol a fertőzési ráta már meghaladta a küszöbértéket, néhány bukaresti iskolát pedig a befejezetlen építkezések, felújítások miatt nem nyitottak meg.

Az oktatási és az egészségügyi miniszter közös rendelete szerint azokon a településeken, ahol a fertőzési ráta túllépi a hat ezreléket, az oktatást az internetre költöztetik, csak az óvodások, illetve az iskola-előkészítő osztályok és kisegítő iskolák tanulói járhatnak be az iskolákba. Hasonlóképpen két hétre online oktatásra tér át minden olyan osztály, ahol fertőzést mutattak ki valamelyik diáknál, azok a 12 év feletti diákok azonban, akik be vannak oltva, továbbra is részt vehetnek személyesen a tanórákon. A karanténintézkedést a nyolcadik nap után fel lehet oldani a beoltatlan diákok esetében is, amennyiben a szülők hozzájárulnak, hogy az iskolában leteszteljék őket, és az antigén gyorsteszt eredménye negatív.

Az iskolákban zárt térben kötelező a védőmaszk viselése, Bukarestben egy helyi rendelet alapján az iskolák környékén várakozó szülőknek a szabadban is maszkot kell viselniük. A hatóságok még egy-két hete is azt remélték, hogy ebben a tanévben már nem lesz szükség távoktatásra, de a koronavírus-járvány negyedik hulláma minden korábbinál meredekebben emelkedő fertőzési görbét produkált Romániában, ahol az átoltottság (Bulgária után) a második legalacsonyabbnak számít az Európai Unióban. Az országos fertőzési ráta már meghaladta az egy ezreléket, az újonnan diagnosztizált fertőzések száma pedig hétről hétre több mint másfélszeresére emelkedik.

A közoktatási rendszer 317,5 ezer alkalmazottja közül 193,4 ezer (kevesebb mint 61 százalék) van beoltva. Ez az arány csaknem kétszerese az országos (31 százalékos) átoltottsági átlagnak. A beoltható (12 év feletti) diákok átoltottsága jóval kisebb az átlagnál: szeptember 4-ig kevesebb mint 200 ezer tizenéves vette fel a koronavírus elleni oltást, ami 12 százalékos átoltottsági arányt jelent. A tanévvel együtt oltási kampány is kezdődik a romániai iskolákban: a következő két hónapban a diákok, szülők és pedagógusok az oktatási intézmények orvosi rendelőiben, az iskolában szervezett mobil oltópontokon, vagy a közeli oltóközpontokban is felvehetik a vakcinát.

A hónap végéig szigorítanak Ukrajnában

Az ukrán kormány még a héten várhatóan jóváhagyja a koronavírus-járvány miatti korlátozások szigorítását, az erről szóló rendeletek pedig ezt követően hét nap múlva, azaz még a hónap végéig hatályba lépnek - írta hétfőn az RBK-Ukrajina hírportál. Jelenleg még Ukrajna egésze a járványhelyzet szerinti legenyhébb, zöld besorolásban van. A tervek szerint viszont a héten - ha a kormány jóváhagyja az egészségügyi tárca indítványát - minden megye legalább az eggyel szigorúbb, sárga kategóriába kerül át, és lehetnek olyan régiók is, amelyek a legszigorúbb, vörös besorolásba.

A hírportál értesülései szerint a sárga zónába kerülő megyékben az edzőtermek, a mozik és más kulturális intézmények létszámkorlátozás nélkül lesznek látogathatók, ha a személyzet és a látogatók zöme felvette a védőoltás legalább első dózisát. Egyelőre nem tudni, hogy hány százalék beoltott dolgozó, illetve látogató esetében kaphatja meg egy intézmény ezt a kedvezményt. A vörös besorolású területeken nyitva tarthatnak az éttermek, ha az alkalmazottak és a látogatók egyaránt felvették a teljes védettséghez szükséges mindkét adagot. Az oltottak százalékos arányát szintén nem hagyták még jóvá. Az RBK-Ukrajina úgy tudja, hogy a közösségi közlekedést egyelőre nem tervezik korlátozni.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál arról számolt be, hogy a jelenlegi adatok alapján Kijevben és 11 megyében - azaz csaknem az ország felében - haladja meg a COVID-19-megbetegedések aránya a zöld besoroláshoz megengedett mértéket. Ezen felül négy régióban - Lviv, Voliny, Odessza és Ternopil - megyékben átlépte a kórházi ellátásra szorulók aránya a megengedett szintet. Ukrajnában hétfőre 1205 esettel nőtt az azonosított fertőzöttek száma, feleannyi új fertőzöttet diagnosztizáltak, mint az előző hét hétköznapjain. Ennek általában az az oka, hogy hétvégenként kevesebben fordulnak orvoshoz és kevesebb tesztet végeznek.

Néhány tucat újfertőzésmiatt szigorú korlátozásokat vezettek be egy 3 milliós népességű kínai nagyvárosban. A helyi lakosok megalapozott indok nélkül nem hagyhatják el a várost.