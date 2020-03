Koronavírus: nyáron tetőzhet a járvány

Több százmilliárd forintos költsége lesz a koronavírus-járvány elleni védekezésnek, ezek a források a költségvetésben rendelkezésre állnak - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján. A tárcavezető szerint a gyors intézkedéseknek köszönhetően afertőzésmértéke jóval kisebb, mint Európa legtöbb országában. Remélhetőleg a fertőzés terjedésének üteme továbbra is lassabb marad, de az elkövetkező napokban, hetekben ugrásszerűen nőhet a fertőzöttek száma - tette hozzá.

Kínában kitörhet a koronavírus-járvány második hulláma? Az ázsiai országban fellélegeztek, mivel alig van új Covid-19 beteg, egyre több helyen áll vissza az élet a megszokott kerékvágásba. Ám egy tanulmány szerint Kína elkapkodta a járványhelyzet feloldását, ezzel pedig azt kockáztatják, hogy újra fellángol majd a koronavírus-fertőzés. Kattintson a részletekért!

A lélegeztetőgép a legfontosabb eszköz a védekezésben, ebből jelenleg 2500 darab van Magyarországon - tette hozzá a miniszter. Mint mondta, a kormány mindent megtesz, hogy ez a szám a lehető leggyorsabban növekedjen, külföldről is vásárol eszközöket, de mivel a jelenlegi helyzetben "a szabad piac a szabad rablásra hasonlít", az a biztos, ami már megérkezett az ország területére, így csak erről számolnak be. Sok céggel, országgal jelenleg is folynak a tárgyalások, a magyar kormány pedig azt is indítványozza, hogy védőeszközöket vámmentesen lehessen behozni az EU területére az unión kívülről.

A fertőzötteknél nagy különbségek mutatkoznak, 80-90 százalékuk tünetmentes hordozó, de vannak, akik kórházi kezelést igényelnek. Kevés olyan eset van, ahol a koronavírus az elsődleges halálok, jellemzően ez egy mellékbetegség, amely egy fő betegség miatt válik halálokká - magyarázta.

Június-júliusra várható a tetőzés

Egy a járvány lehetséges tetőzésével kapcsolatos kérdésre Gulyás Gergely azt közölte: abban bíznak, hogy a magyar virológusok és matematikusok közös munkájával meghatározható, hogy a tetőpont mikor jön el és milyen eszközökre van szükség akkor. Különböző becslések vannak, nagy a bizonytalanság, és ma azt lehet mondani, hogy június-júliusra várható a tetőzés. Ez azonban nem számon kérhető ígéret, hanem a tudomány pillanatnyi állásának megfelelő prognózis - tette hozzá.

Katonai sátrat állítanak fel a koronavírus-járvány miatt a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet bejáratnál. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A miniszter szerint akár súlyosabb korlátozó intézkedéseket is bevezethetnek a járvány miatt, ha erről születik kormánydöntés, azonnal tájékoztatnak róla. A munkanélküliség növekedéséről azt mondta: úgy tűnik, már márciusban megszűnhet 30-40 ezer álláshely, az április pedig még rosszabb lehet, ezért sajnos csak az a kérdés, "hány százezres lesz" a munkanélküliség. A kormány célja, hogy aki most munkanélkülivé válik, az mihamarabb találjon magának új állást, és a gazdaság újraindítása után jó remény van arra, hogy az álláskeresők ne évekig legyenek munkanélküliek - mondta, hangsúlyozva, hogy a magyar gazdaságban strukturális problémák nincsenek.

A gazdaság idei növekedését megjósolhatatlannak nevezte, de még a tavalyi 5 százalékos bővülésnél is nagyobb sikernek tartaná, ha idén nőne a gazdaság. A járulék- és kata alóli mentességgel napi rendszerességgel foglalkozik a kormány, és a héten is újabb ágazatokra fogják kiterjeszteni - mondta a miniszter.

Megható segítséget kapott a 99 éves férfi, aki nem tudott ételt venni a pánikvásárlók miatt kifosztott boltban. Az nlc.hu cikke is beszámol az esteről.