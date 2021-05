Koronavírus: így indul újra az élet Európában

A világban a múlt héten több mint 5,4 millió új esetet és csaknem 90 ezer COVID-19-cel kapcsolatos halálesetet jelentettek. Az Egészségügy Világszervezet (WHO) adatai szerint azonban az új fertőzöttek száma több térségben, így Európában is csökkenőben van. Ennek köszönhetően egyre több ország tervezi a nyitást. Ausztriában például - több hónap kényszerszünet után - május 19-én kinyithatnak az éttermek, a hotelek, valamint a kulturális és sportlétesítmények is.

Javul a járványhelyzet, enyhülnek a szabályok.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Jön a zöld útlevél

Ausztriában október 5-e óta most hétfőn regisztráltak először ezernél kevesebb új koronavírusos megbetegedést, a beoltottak száma pedig már meghaladta a két és félmilliót. A járványmutatók vártnál kedvezőbb alakulása és az oltási program jó haladása miatt Sebastian Kurz kancellár elérkezettnek látja az időt a lazításra. A nyitás legfontosabb alappillére - a távolságtartás és a maszkviselés mellett - a május 19-étől életbe lépő "zöld útlevél" lesz, amely ugyan még nem egységes digitális formában jelenik meg, de a beoltottaknak, a gyógyultaknak és a negatív koronavírus teszttel rendelkezőknek szabad belépést biztosít az élet különböző területein. Mindenkinek a saját igazolása szolgál majd belépőül az újra nyitó éttermekbe és hotelekbe, valamint a kulturális és sportrendezvényekre is.

Nyitnak a francia teraszok is

Május 19-én már Franciaországban is fogadhatnak vendégeket a teraszok (asztalonként maximum hat főt), június 9-étől pedig a vendégátóhelyek belső terei is megnyílnak, de csak a kapacitásuk feléig. "Most kezdünk tartósan kijönni az egészségügyi válságból" - jelentette ki Jean Castex miniszterelnök. A nem kizárólag alapvető ellátást biztosító üzletek - beleértve a bevásárlóközpontokat is - szintén megnyithatnak május 19-én. Az új szabályozás szerint azonban nyolc négyzetméterenként csak egy vásárlót fogadhatnak majd. A színházak, mozik és múzeumok is kinyithatnak május 19-én, de csak korlátozott számban fogadhatnak érdeklődőket.

"Teljesültek a további nyitás feltételei"

Nagy-Britanniában is teljesültek a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások további enyhítésének feltételei, így jövő hétfőn elkezdődhet a brit kormány nyitási menetrendjének következő, harmadik szakasza - jelentette be Boris Johnson brit miniszterelnök. A tervek szerint május 17-étől a jelenlegi hatról harmincra emelkedik azoknak a nem egy háztartásban élőknek a száma, akik szabadtéren egymás társaságában tartózkodhatnak, emellett zárt térben, például lakásokban hat, nem egy fedél alatt élő ember tarthat összejöveteleket. Az éttermek, pubok és bárok - amelyek jelenleg csak teraszokon vagy kerthelyiségekben fogadhatnak vendégeket - a jövő hétfőn megnyithatják beltéri kiszolgáló helyiségeiket is. Kinyithatnak továbbá a mozik, a színházak, a koncerttermek, a múzeumok és a stadionok is, de ezekben a létesítményekben a nagyszabású rendezvények látogatóinak számát még korlátozni kell.

