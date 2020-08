Koronavírus: az iskolákban is kellene a maszk

Hogyan élték meg a koronavírus-járvány hazai megjelenését a magyar gyerekek? Kiknek lesz nehezebb a visszatérés, ha elkezdődik az iskola? Részletek itt.

A tudósok szerint a maszkviselést egyébként nem támogató svéd hatóságok becslései hibásak a gyerekek nagyfokú fertőzőképességére vonatkozóan. A szakértők, akik a COVID-19 svéd tudományos fórum tagjai, arra hivatkoztak, hogy amerikai, dél-koreai és izraeli adatok szerint a gyerekek is hordozhatják és átadhatják másoknak a fertőzést. Mi több, svédországi adatokból az is látható, hogy ők is súlyosan megbetegedhetnek a koronavírusban.

Svéd kutatók szerint az iskolásoknak is maszkot kellene hordaniuk. Fotó: Getty Images

Mint arra a kutatócsoport rámutatott, a svédországi esetek száma csökkent azóta, hogy megkezdődött a nyári szünet. Éppen ezért jogosnak nevezték azokat az aggodalmakat, amelyek szerint a jövő heti iskolakezdés a járvány terjedésének gyorsulását hozhatja magával. "Mivel a gyerekek fertőzőképesek, súlyosan megbetegedhetnek, és egyelőre tisztázatlan, hogy milyen hatással van jövőbeni egészségükre egy enyhe fertőzés, szükség van arra, hogy már iskolakezdéskor lépéseket tegyünk afertőzéslehető legalacsonyabb szinten tartására" - írták.

A szakértők azt javasolták, hogy a gyerekek hordjanak maszkot, szabad levegőn sportoljanak és osztályonként vonuljanak el étkezni. Azoknak a családoknak pedig, amelyekben valamely veszélyeztetett csoport tagja él együtt iskoláskorú gyerekkel, lehetőséget kellene kapniuk a digitális oktatásra.

A múlt héten a Karolinska svéd orvosi egyetem rektora, Ole Petter Ottersen is a maszkviselést szorgalmazta azokban a helyzetekben, amikor a fizikai távolságtartás nehezen kivitelezhető. Ottersen aláhúzta: a maszk hatásosságát nem lehet vitatni.

