Koronavírus: az anyatejbe is bekerül

Az Ulmi Egyetem szakemberei két kismamától származó anyatejben kutatták a koronavírus örökítőanyagát. Csecsemőjével mindkét nő ugyanabban a kórházi szobában feküdt a szülés után. Amikor az egyiküknél észlelték a COVID-19 tüneteit, csecsemőjét azonnal elkülönítették tőle. Szobatársán csak később jelentkeztek a betegség tünetei, de aztán nála és gyermekénél is kimutatták az új koronavírust.

Német kutatók szerint a fertőzött kismamák anyatejében is megjelenhet az új koronavírus.

Fotó: Getty Images

Az először megbetegedett nő anyatejében a kutatók semmilyen, a koronavírus jelenlétére utaló jelet nem találtak. A második anya esetében viszont négyszer is pozitív eredményt hoztak az erre vonatkozó tesztek. Hogy ez miért fordulhatott elő, egyelőre nem világos a kutatók előtt sem - árulta el Jan Münch, az esetről a The Lancet című orvostudományi folyóiratban megjelent tanulmány egyik szerzője.

Két hét elteltével már nem találtak koronavírust az anyatejben, illetve mind az anya, mind gyermeke felépült a betegségből. A később megbetegedett nő, amikor gyermekével kapcsolatba lépett, mindig maszkot viselt, kezét és mellét is fertőtlenítette. A kutatók sem tudják biztosan megmondani, hogy a baba a szoptatástól fertőződött-e meg. "Tanulmányunk azt mutatja, hogy az akut fertőzésben szenvedő szoptató anyáknál a SARS-CoV-2 jelenléte az anyatejben is kimutatható lehet. Ezzel együtt nem tudjuk, hogy milyen gyakori, hogy az anyatejben megjelenő vírusok fertőznek is, illetve hogy egyáltalán a szoptatással átvihető-e a csecsemőre a fertőzés" - hangsúlyozták a kutatók.

