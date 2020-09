Koronavírus: a tömegközlekedés így biztonságos

Az új típusú koronavírus terjedésének lassításában fontos szerepe van a rendszeres kézfertőtlenítésnek. A járvány elleni védekezés segítése érdekében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 13 forgalmas metróállomáson is biztosítja az érintésmentes kézfertőtlenítés lehetőségét.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Itt fertőtleníthetjük kezeinket

Kézfertőtlenítő szerkezetet helyeztek ki a Deák Ferenc tér és a Keleti pályaudvar csomópontokban, a 2-es metró vonalán pedig a Déli pályaudvar, a Széll Kálmán tér, a Batthyány tér, a Blaha Lujza tér, a Puskás Ferenc Stadion és az Örs vezér tere állomásokon. A 3-as metró állomásai közül a Újpest-központnál, a Nyugati pályaudvaron és Nagyvárad téren, a 4-es metró vonalán pedig a Kelenföld vasútállomásnál és Móricz Zsigmond körtéren tudják könnyedén fertőtleníteni kezeiket az utasok. A koronavírus-járvány elleni küzdelmet segítő fertőtlenítő állomásokat minden nap 7 és 19 óra között lehet igénybe venni.

Kötelező a maszk!

Nem igaz, hogy a maszk nem véd afertőzésellen - jelentette ki Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa. A részletekért kattintson ide!

Fontos kiemelni továbbá, hogy a koronavírus elleni védekezés érdekében továbbra is kötelező maszkot viselni a tömegközlekedési eszközökön, de már a megállóhelyeken és a metróállomásokon is. Aki nem, vagy nem helyesen - tehát a száját ÉS az orrát is eltakarva - viseli a maszkot, azt kizárhatják az utazásból, valamint pótdíj fizetésére is kötelezhetik.

