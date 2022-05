Koronavírus: katonai parádé okozhatta a súlyos járványt

A világtól elzárkózó diktatúra több mint két éven át következetesen tagadta, hogy az országba bejutott a vírus; egyetlen megbetegedést sem jelentettek. Phenjan csak az előző héten ismerte el, hogy Észak-Koreában is terjed a koronavírus. Szerda estig 262 ezer újabb fertőzöttet jelentettek, a teljes esetszám mindössze egy hét alatt közel kétmillióra emelkedett, illetve 63 ember halálát is beismerték a betegséggel összefüggésben, amelyet a KCNA phenjani állami hírügynökség csak "láznak" nevez.

fertőtlenítés a phenjani állatkertben május 18-án, hat nappal az első észak-koreai koronavírus-fertőzés bejelentése után. Fotó: Getty Images

Az állami hírügynökség tájékoztatása szerint a fővárosban és környékén "villámgyorsan" termelik az üzemek a gyógyszereket, injekciókat és lázmérőket. Több ezer tonna sót szállítottak a fővárosba fertőtlenítő oldat gyártásához. A dél-koreai hírszerzés információira hivatkozó képviselők ugyanakkor arról is beszámoltak, hogy az esetszámok villámgyors emelkedése miatt Phenjan átgondolhatja eddig elutasító álláspontját a külföldi oltóanyagokkal kapcsolatban.

A Johns Hopkins Egyetem tavalyi felmérése szerint Észak-Korea egészségügyi rendszere 195 vizsgált országból a 193. helyen végzett, és a lakosság teljesen védtelen a vírussal szemben, mert az ország vezetése eddig sem Kínától, sem az ENSZ Covax-programjától nem fogadott el oltóanyagot. Dél-Korea és az Egyesült Államok a héten ismét segítséget ajánlott, de nem kaptak választ. Diplomáciai források szerint viszont az észak-koreai légitársaság több gépe hétfőn Pekingben járt, ahonnan egészségügyi felszereléseket szállítottak Észak-Koreába.

A WHO szerint aggasztó az észak-koreai helyzet

Érdemes megemlíteni, hogy az elszigetelődött Észak-Koreában nem áll rendelkezésére megfelelő mennyiségű koronavírusteszt ahhoz, hogy felmérjék a járvány valós elterjedését, ezért a lázban szenvedők számáról adnak hírt. Nemzetközi járványügyi szakértők szerint a valós fertőzöttség sokkal magasabb lehet Észak-Koreában, hiszen több variáns is van, amelyek nem okoznak fejfájást, így tesztelés hiányában sokaknál nem mutatható ki, hogy elkapták-e a vírust. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója aggodalmát fejezte ki a vírus további terjedését illetően. Hangsúlyozva, hogy Phenjan sem védőoltásokat, sem teszteket, sem egészségügyi vagy technikai támogatást nem igényelt, hiába ajánlotta fel ezeket a WHO.

A koronavírus-járvány múlt csütörtöki megjelenése óta a 26 milliós lakosságú Észak-Koreában az egész országra kiterjedő lezárások vannak érvényben. Az ország vezetője, Kim Dzsong Un hevesen kritizálta a felelős minisztereket, amiért nem reagáltak időben a járványra, és szerinte az ő "érdektelenségük és tétlenségük" meggyengítette a járványmegelőzést.