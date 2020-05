Két koronavírus-gyorsteszt is használhatatlan

A járvány terjedése óta világszerte milliószámra vásárolják a gyorsteszteket az országok. Ezek a leírásuk szerint egy csepp vérből képesek kimutatni a koronavírus elleni IgM (immunoglubulin-M) és IgG antitestet, amelyek arra utalnak, hogy azimmunrendszermár találkozott a vírussal. Egyre több vizsgálta igazolja azonban, hogy ezek a tesztek igen pontatlanok és nagy arányban fals eredményeket mutatnak. Most a Semmelweis Egyetem is megvizsgált két kínai gyártású gyorstesztet és hasonlóan rossz eredményre jutott - írja az Index.

Nagyon pontatlanok a gyorstesztek

Fontos tisztázni, hogy ezeknek a teszteknek semmi közük azokhoz a PCR-tesztekhez, amelyeket a Semmelweis Egyetem a négy magyar orvosképző egyetem közreműködésével indított kampányában használ a tömeges teszteléshez. A polimeráz-láncreakción (PCR) alapuló tesztek egészen más módszerrel dolgoznak, ezek ugyanis közvetlenül a vírus örökítő anyagát mutatják ki. A jelenlegi ismereteink szerint ezek a tesztek adhatják a legbiztosabb eredményt a vizsgált személy fertőzöttségéről.

A vizsgált gyorstesztek nagyon pontatlannak bizonyultak. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Az egyetem kutatói a gyorstesztek eredményeit a PCR-tesztek eredményeihez mérték és megdöbbentően sok eltérést tapasztaltak. Eredményeik szerint a vizsgált gyorstesztek a ténylegesen fertőzötteknek csupán harmadát mutatják pozitívnak, a ténylegesen negatívok közül pedig 7-13 százalékot fals pozitívnak mutatnak. Ez utóbbi azért is problémás, mert így teljesen egészséges embereket vonnak megterhelő és felesleges járványügyi korlátozások alá. Emiatt ha a gyorsteszt pozitív eredményt ad, minden esetben PCR-teszt végzendő, és csak ez utóbbi alapján lehet bármiféle diagnózist felállítani - állítja a tanulmány.

Bár a Semmelweis Egyetem most csupán kétféle gyorstesztet vizsgált, nem kizárt, hogy a többi ilyen termék is hasonlóan rosszul teljesít. Ezért is tűnik indokoltnak, hogy minden tesztet, mielőtt tömegesen alkalmazni kezdenék, hazai laborokban vizsgáljanak be, a mostani tanulmányhoz hasonlóan.

A koronavírus-járvány ellenére május 4-én megkezdődnek az írásbeli érettségik. Központi forrásból maszkot, kesztyűt és fertőtlenítőszert biztosítanak a diákoknak és a tanároknak. Erről bővebben az nlc.hu cikkében olvashatunk.