Elmaradnak az augusztus 20-i ünnepségek

A járvány miatt a tömegrendezvények megtartása továbbra is veszélyes, ezért idén elmaradnak a Szent István napi ünnepségek, illetve tűzijáték sem lesz augusztus 20-án. A hírt csütörtök délelőtt a kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, aki kiemelte azt is: augusztus 15-ig biztosan érvényben maradnak a korlátozások az 500 főnél nagyobb rendezvényekre is, a továbbiakról pedig várhatóan július végén döntenek majd.

A tűzijáték később még pótolható

Bár az ünnepi programok biztosan elmaradnak, ha a helyzet úgy hozza, a tűzijátékot a későbbiekben még bepótolhatják - mondta el Gulyás Gergely. Egyetlen kivétel a tisztavatás, amit a tervek szerint a szokott módon tartanak meg 20-án.

Idén augusztus 20-án biztosan nem lesz tűzijáték. Fotó: Getty Images

A miniszter szerint a koncertek és ahhoz hasonló zenés-táncos rendezvények különösen veszélyesek lehetnek a járvány ideje alatt, ott ugyanis rendszerint alkoholt fogyasztanak és a nagy tömegben a kellő távolság tartása sem megoldható. Mint mondta, a kormány a magyar zeneipar támogatásáról is tárgyalni fog abban az esteben, ha a járványhelyzet augusztus végéig sem javulna.

