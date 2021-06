COVID-oltás: "nagy hiba a 2. dózis kihagyása"

Az új típusú koronavírus elleni védőoltás második dózisának felvételére szólította fel az olaszokat Mario Draghi miniszterelnök, miután a vakcinázási adatok szerint a második oltást megkapók száma nem emelkedik megfelelő ütemben. Közben a becslések szerint több millióan vannak azok, akik továbbra is nemet mondanak a védőoltásra, az utóbbi egy hét során pedig több mint tíz százalékkal csökkent az oltási kedv a korábbi héthez képest.

Sokan a vegyes vakcinázástól tartva nem kérik a második dózist. Fotó: Getty Images

Lassul a vakcinázási üzem

A vakcinázás folytatására szólította fel Olaszország felnőtt lakosságát Mario Draghi olasz miniszterelnök, Roberto Speranza egészségügyi miniszter és Francesco Paolo Figliuolo járványbiztos. Az adatok szerint a nyolcan év felettiek 92 százaléka, a hetven év felettiek 86 százaléka, és a 60 év felettiek 79 százaléka kapott eddig legalább egy dózist. A hatvan és hetven év közöttiek sorában viszont még mindig mintegy 2,8 millióan vannak, akik eddig egyetlen koronavírus-oltást sem kaptak meg.

Az egészségügyi hatóságok egyébként már korábban is aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy az oltási kedv egy bizonyos plafon elérése után lelassul. Most az a terv, hogy a tartományok július közepéig nyilvántartást állítanak össze a vakcinázásra nem jelentkezők pontos területi megosztásáról.

Sokan a vegyes vakcinázástól tartanak

A COVID-19 elleni vakcinázás ütemét egyébként az is lassítja, hogy az olasz gyógyszerügynökség (Aifa) többször engedélyezte, majd többször nem tanácsolta az AstraZeneca oltóanyag hatvan év alatti beadását. Így az első dózis AstraZeneca után - hatvan év alatt - a másodikat más oltóanyaggal biztosítják. Ezért a brit-svéd vakcinával beoltott hatvan év alattiak közül sokan inkább nem is jelentkeznek második dózisra, mert tartanak a vegyes vakcinázástól. Az olasz miniszterelnök azonban kijelentette, hogy a különböző oltóanyagok kombinálása működik. Egyébként maga Mario Draghi is így oltatja be magát.

