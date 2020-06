Biztató hírek a koronavírus-gyógyszerről

Komoly javulást eredményezett a remdesivir a koronavírussal fertőzött makákók állapotában - írta meg a 24.hu a Reuters cikkére hivatkozva.

A szerrel kapcsolatban újabb jó hír érkezett. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Így védi a tüdőt a gyógyszer

A Nature tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a klinikai vizsgálatba 12 majmot vontak be. Közülük 6-nak adtak remdesivirt az új típusú koronavírus okoza COVID-19 nevű betegség kezdeti stádiumában. Az állatok nem mutattak légúti betegségre utaló tüneteket, ráadásul kevésbé károsodott a tüdejük, mint azoknak a makákóknak, amelyeknek nem adtak a gyógyszerből. A szakértők azt is megállapították, hogy a kezelést kapott majmoknál a vírusterhelés is alacsonyabb volt, ez pedig arra utal, hogy a remdesivir hatására a patogén kevésbé tudott szaporodni az állatok szervezetében.

Ígéretesnek tűnik a szer

Koronavírus: gyógyszerhiány nehezítheti a kezelést - a részletekért kattintson ide!

A legfrissebb eredmények tehát arra utalnak, hogy a koronavírus-fertőzés korai szakaszában megkezdett remdesivir-kezelés hatékonyan megakadályozhatja, hogy atüdőgyulladáskiterjedjen, a betegek pedig súlyos állapotba kerüljenek. Így jelenleg ez a legígéretesebbnek tűnő gyógyszer a COVID-19 leküzdésére. A készítményt egyébként már több ország kórházai használhatják a súlyos állapotban lévő betegeknél. A tapasztalatok szerint a remdesivirrel akár 4 hónappal is lerövidíthető a szükséges kórházi kezelés hossza.

Borzasztó állapotba került egy 20 éves nő tüdeje a koronavírus-fertőzés miatt - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!