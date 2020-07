Öt tipp a prosztatarák megelőzéséhez

A kutatók sem tudják pontosan, miért alakul ki a prosztata daganatos elváltozása, de egyre több ismeretük van arról, milyen életvitel, étrend, egészségmegőrző elővigyázatosság segíthet elkerülni.

Alattomos férfibaj A férfiakat sújtó daganatos betegségek között a tüdőrák vezeti a halálozási statisztikákat, majd a vastagbél tumorja következik, a harmadik leggyakoribb pedig a évente mintegy másfélezer férfi halálát okozza Magyarországon.



Laikusok számára is belátható, hogy a tüdőrák illetve a bélrendszeri daganat okai között életmódi okok is szerepelnek: az elsőnél köztudottan a fő bűnös a dohányzás, a másodiknál valószínűsíthető a helytelen, kiegyensúlyozatlan táplálkozással való összefüggés. De mi a helyzet a prosztata daganatos megbetegedésével? Lehet-e tenni ellene, vagy befolyásolhatatlanul, "derült égből villámcsapásként", végzetszerűen csap le az áldozatára? Azért is hasznos végiggondolni mindezt, mivel a dülmirigy daganata alattomos betegség: sokáig tünetmentes marad, viszont amikor már észrevehető kellemetlenségeket okoz, többnyire már csak sokkal nehezebben kezelhető. A férfiakat sújtó daganatos betegségek között a tüdőrák vezeti a halálozási statisztikákat, majd a vastagbél tumorja következik, a harmadik leggyakoribb pedig a prosztatarák , amelyLaikusok számára is belátható, hogy a tüdőrák illetve a bélrendszeri daganat okai között életmódi okok is szerepelnek: az elsőnél köztudottan a fő bűnös a dohányzás, a másodiknál valószínűsíthető a helytelen, kiegyensúlyozatlan táplálkozással való összefüggés. De mi a helyzet a prosztata daganatos megbetegedésével? Lehet-e tenni ellene, vagy befolyásolhatatlanul, "derült égből villámcsapásként", végzetszerűen csap le az áldozatára? Azért is hasznos végiggondolni mindezt, mivel a dülmirigy daganata, viszont amikor már észrevehető kellemetlenségeket okoz, többnyire már csak sokkal nehezebben kezelhető.

Ne tartson az urológustól! Számos betegség kapcsán elmondható, de a prosztatabajokra különösen igaz, hogy az egészség megőrzésének alapja a rendszeres szűrővizsgálat. Bizonyos időközönként, évente, de legalább háromévenként egy kis időráfordítást, csekély kellemetlenséget igazán megér az, hogy egy férfi ilyen szempontból biztonságban érezhesse magát. Az urológiai vizsgálat ugyanis tünetmentes állapotban is képes felfedezni az esetleges prosztata-elváltozásokat, abban a szakaszban, amikor azok még jól gyógyíthatók. A betegség elsősorban a középkorú vagy annál idősebb férfiakat fenyegeti, és az átlagnál veszélyeztetettebbek azok, akiknek a családjában már előfordult prosztatarák. Így ajánlatos 50, vagy, ha a családi anamnézisben szerepelt már ez a betegség, akkor 45 éves kor felett évente részt venni szűrővizsgálaton.

A szakorvos a prosztata - végbél felőli - megtapintásával szerez információkat annak nagyságáról, tömörségéről, és mivel a tumoros csomók leggyakrabban éppen a prosztata periférikus részén alakulnak ki először, jó eséllyel tudja még a teljesen tünetmentes, korai szakaszban is diagnosztizálni a betegséget.

Egy csepp vér Ujjbegyből vett egy csepp vér - ennyi áldozatot hozni az egészségéért igazán nem jelenthet gondot senkinek. Ma már létezik egy olyan vizsgálat, amely ennyiből is tud mérhető adattal szolgálni a prosztata állapotáról, egészséges voltáról vagy ellenkezőleg, arról, hogy megindult benne valamilyen gyulladásos folyamat vagy egyéb elváltozás. A PSA vizsgálat azt mutatja meg, milyen mértékben van jelen a vérben az ún. prosztata specifikus antigén (PSA) nevű anyag, amelyet elsősorban a prosztata daganatos sejtjei termelnek, de felszaporodhat egyéb irritáció (például katéter viselés) vagy más prosztatabetegség következtében is, sőt a mennyisége az életkortól is függ. Annak jelzésére azonban mindenképpen megfelel, hogy valami olyan folyamat, változás indult el a prosztatában, amelynek hátterét további vizsgálatokkal mielőbb fel kell tárni. A tökmag olaja több jótékony hatású nyomelemet is tartalmaz

Egészséges étkek Az egészségmegőrzésnek, a daganatos betegségek elkerülésének jó eszközei lehetnek a gondosan megválasztott élelmiszerek is. Az általános jó tanácsok közismertek: fogyasszon minél több vitaminban dús, friss zöldséget, gyümölcsöt, gondoskodjon a megfelelő, jó minőségű fehérjeforrásról, rostbevitelről, telítetlen zsírsavakat tartalmazó táplálékokról és legalább 2-2,5 liter folyadék napi elfogyasztásáról is. Kerülje viszont a túlfinomított, tartósított, túlságosan feldolgozott, sok adalékanyagot tartalmazó kényelmi termékeket, valamint a sok alkohol, a vörös-, füstölt- vagy olajban sült, sós húsok, valamint a zsíros és az erősen fűszerezett ételek fogyasztását. Ezeken a megszívlelendő ajánlásokon kívül érdemes megismerni a speciálisan prosztatavédő táplálékokat is. Így például lehetőség szerint illessze be étrendjébe valamilyen formában a szóját: a kutatások kimutatták, hogy a benne lévő fitoösztrogének csökkentik a prosztatarák kockázatát, gátolják a prosztatarákkal kapcsolatba hozható DHT férfihormon működését.

A férfiak számára kincset érő tápanyagok, több jó hatású nyomelem (vitaminok, aminosavak, telítetlen zsírsavak, béta-karotin és cink) van a tökmagban, illetve annak olajában. Nemrégiben pedig az a kutatási eredmény került napvilágra, hogy a keresztes virágú növények, elsősorban a brokkoli és a karfiol, de a káposzta, a kelbimbó, a Hasonlóan hozzájárul a prosztata védelméhez a cinkben, szelénben, az A-, C-, D- és E-vitaminban, antioxidánsokban gazdag táplálék. Így a színes gyümölcsök és zöldségfélék, a hüvelyesek, a likopint rejtő paradicsom, az olajos magvak, az esszenciális zsírsavakat tartalmazó halhús, a cinkben gazdag diófélék, a pulykahús, a tenger gyümölcsei mindenképpen ajánlhatók., illetve annak olajában. Nemrégiben pedig az a kutatási eredmény került napvilágra, hogy a keresztes virágú növények, elsősorban a brokkoli és a karfiol, de a káposzta, a kelbimbó, a mustár is kimutathatóan prosztatavédő hatású.

Jótékony mozgásformák Minden olyan mozgás, fizikai aktivitás hasznos, amely hozzájárul a szív és az érrendszer egészségéhez. A prosztata szempontjából a hosszú távú kerékpározás nem szerencsés, mert a ránehezedő nyomás irritálhatja. Legegészségesebb mozgásformák a séta, a gyaloglás, az úszás és a jóga.