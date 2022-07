Nincs gyermek intenzíves ellátás a szolnoki kórházban

A szolnoki Hetényi Géza Kórházban nemcsak ideiglenesen, a nyári szabadságolások idején akadozik az egészségügyi ellátás, hanem humánerőforrás-hiány miatt is - olvasható Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő nemrégiben közzétett Facebook-posztjában.

A humánerőforrás-hiány miatt egyre több hazai kórházban akadozik az ellátás. Képünk illusztráció. Forrás: Getty Images

Kunetz ebben egy határozatot is idéz, miszerint "a Kórház rendelkezésére álló feltételek mellett olyan műtét nem végezhető, mely előreláthatólag gyermek intenzíves ellátást igényel." Az erre szoruló gyermekeket olyan intézményekbe kell szállítani, amelyek körülbelül másfél, két órányi távolságra vannak.

Ami a szakember szerint azt is jelenti, hogy gyermek intenzíves ellátás hiányában nemcsak a tervezett, hanem az akut sebészeti, fül-orr-gégészeti, baleseti sebészeti ellátást sem tudják egy-egy súlyos esetben biztosítani. Azt is megemlíti, hogy "az intézményben a szülészeti és a neurológiai, valamint a stroke ellátás már eddig is akadozott, és ez így is marad ebben a hónapban is".

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet oldalán egyelőre nem találtunk hivatalos tájékoztatást az említett helyzetről.