Ezért fontos az immunmemória a COVID-19 ellen

A Freiburgi Egyetem orvosi központjának kutatócsoportja, Maike Hofmann, Christoph Neumann-Haefelin és Robert Thimme professzor vezetésével kimutatta, hogy a SARS-CoV-2 fertőzésből való felépülés után immunsejtek maradnak a szervezetben, és újfertőzésesetén beindítják a gyors immunválaszt. A freiburgi tanulmányt a Nature Medicine tudományos folyóirat online kiadásában tették közzé.

A T-sejt felveszi a harcot a SARS-CoV-2 vírussal, és nem felejti el. Fotó: Getty Images

"Ezek az úgynevezett memória T-sejtek a SARS-CoV-2 fertőzés után hasonlóan néznek ki, mint egy influenza leküzdését követően. Ezért biztosak vagyunk benne, hogy a SARS-CoV-2 fertőzést túlélő emberek többségének van némi védelme az újbóli fertőzéssel szemben" - idézte Maike Hofmannt a MedicalXpress. Christoph Neumann-Haefelin szerint az eredményeik azt mutatják, hogy elérhető a SARS-CoV-2 elleni immunitás a fertőzés után. Ez azért is érdekes, mert bizonyíték arra, hogy az oltások is jelentős védelmet nyújthatnak a SARS-CoV-2 ellen.

Hasonló következtetések

Hasonló következtetésre jutottak az Oxfordi Egyetem kutatói is, amikor azt találták, hogy a koronavírus- fertőzés robusztus T-sejt-választ eredményez, beleértve a T-sejtek "memóriájának" felélesztését a jövőbeli potenciális fertőzések leküzdésére. Az eredményeiket a Nature Immunology folyóiratban publikálták.

Miközben a kutatások kimutatták, hogy a koronavírus-fertőzés B-sejt antitest-választ vált ki, kevésbé volt egyértelmű, hogy a Sars-CoV-2 az immunrendszert vírusspecifikus T-sejtek előállítására is készteti-e. Illetve azt sem tudták biztosan, hogy ezek fontosak-e a kezdeti fertőzésből való kilábaláshoz, és védelemhez az új fertőzések ellen. Míg az antitestek rátapadnak a kórokozókra és elpusztítják azokat, a T-sejtek hozzáláncolják magukat a megtámadott vagy beteg sejtekhez, például tumorsejtekhez vagy vírusfertőzött sejtekhez, illetve más immunsejteket is odavonzanak, bemutatva nekik az ellenséges kórokozót - olvasható az egyetem hírportálján.

A tanulmányt vezető Tao Dong professzor elmondta: "A T-sejt immunválasz alapos és széleskörű tanulmányozásával elkezdjük jobban megérteni, hogy egyes embereknél miért enyhébb lefolyásúak a betegségek, és hogyan tudnánk megakadályozni vagy kezelni a fertőzéseket. A T-sejtek tartósabbak lehetnek, mint az antitestek, és ezért alternatív módszereket kínálhatnak annak diagnosztizálására, hogy valakinek volt-e korábbi COVID-19 fertőzése, miután az antitestszintje lecsökkent."

A T-sejteket vonzzák a beteg sejtek felszínén megjelenő tumor- vagy vírusfehérje-fragmensek (az úgynevezett epitópok), amelyek úgy viselkednek, mintha zászlót lengetnének a T-sejtek felé, megmutatva nekik, hogy hol van szükség rájuk. Ebben a tanulmányban a kutatók koronavírusos betegek vérmintáit elemezték, hogy azonosítsák a T-sejt epitópokat tartalmazó peptideket, köztük hat immundomináns régiót (epitóp-klasztereket), amelyeket a T-sejtek sok betegben megcéloztak.

Más az immunválasz mintája az enyhe és a súlyos esetekben

Dong professzor rámutatott: "Ha azonosítjuk a vírusnak azokat a régióit, amelyeket azimmunrendszermegcélzott, akkor - várakozásaink szerint - az segít meghatározni a T-sejtek szerepét a betegség kimenetelében." (Hasonló következtetésre jutott erről a Wahingtoni Egyetem tanulmánya is, amelyet a Cell folyóirat közölt nemrégiben.) Az oxfordi kutatócsoport 28 enyhén és 14 súlyosan beteg koronavírusos páciens vérmintáit, valamint 16 egészséges donor vérmintáit hasonlította össze. A tanulmány másik vezetője, Graham Ogg professzor elmondta: "Megállapítottuk, hogy az enyhe fertőzéssel küzdők T-sejt-válaszának más volt a mintája, mint a súlyosabb fertőzésben szenvedőké, amivel betekintést nyerhetünk az immunvédelem természetébe."

Az immunrendszerünk "memória" T-sejtjei nyomon követik a korábban már látott vírusokat. Az immunsejt-memória lehetővé teszi a sejtek számára az ismételten megjelenő betolakodók felismerését és leküzdését. Ez alól a koronavírusok sem kivételek. Azok a memória T-sejtek, amelyek felismerik a megfázásos koronavírusokat, a SARS-CoV-2-n, a COVID-19-et okozó víruson is megtalálják az azonosító pontokat. Részletek!

Úgy gondolják, hogy a gyenge T-sejt-válasz hozzájárulhat a SARS-CoV-2 vírus kitartásához és a mortalitáshoz. Mind az enyhe, mind a súlyos COVID-19-ből felépült betegeknél a fertőzés után két hónappal még mindig aktív volt T-sejt memória. Csak kevés T-sejtnek kell emlékeznie az elsődleges fertőzésre ahhoz, hogy képesek legyenek elszaporodni, és gyors, robusztus immunválaszt létrehozni.

Azt is megállapították, hogy a SARS-CoV-2 tüskefehérjéjét a felépült betegek T-sejtjei gyakran felismerték, ami támogatja azokat a megközelítéseket, amelyeket sok jelenlegi oltóanyag alkalmaz, beleértve az Oxfordban kifejlesztett oltást. A kutatócsoport azt is megállapította, hogy a vírus más részei, beleértve annak membránját és nukleoproteinjét is erős T-sejt immunválaszt váltottak ki, más lehetséges oltóanyag-célpontokat is megmutatva. A csapat most azt tervezi, hogy megvizsgálja, mennyi ideig tart a T-sejtek immunmemóriája, és hogy ennek lehet-e hatása az új diagnosztikai tesztekre és kezelésekre.