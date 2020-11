COVID-19: komoly pszichés betegségeket okozhat

Egy amerikai vizsgálat adatai szerint a szorongás, a depresszió és az álmatlanság volt a leggyakoribb tünet azon COVID-19-ből felépült betegek között, akik mentális egészségi problémákkal szembesültek. Az Oxfordi Egyetem kutatói szintén ademenciaés az agyi károsodás szignifikánsan magasabb kockázatát mutatták ki.

"Az embereket aggasztotta, hogy a koronavírus-fertőzésből felépülőknél nagyobb lehet a kockázata a mentális problémák kialakulásának, és eredményeink is ezt valószínűsítik. Az orvosoknak és a tudósoknak szerte a világon sürgősen meg kell vizsgálniuk a mentális betegségek okait és meg kell határozniuk a koronavírus utáni új mentális betegségek kezelését" - mondta Paul Harrison oxfordi professzor a Reuters hírügynökségnek. Szerinte az egészségügyi szolgálatoknak készen kell állniuk az ilyen betegségekkel küzdők ellátására, különösen azért, mert eredményeik valószínűleg még így is alábecsülik a pszichiátriai betegek valós számát.

A The Lancet Psychiatry folyóiratban megjelent tanulmány 69 millió ember elektronikus egészségügyi nyilvántartását elemezte az Egyesült Államokban, köztük több mint 62 ezer COVID-19-es esetet. A kutatók szerint a megállapítások valószínűleg azonosak lesznek azokkal, amelyek a koronavírus által érintetteket globálisan jellemzik. Ebből a vizsgálatból úgy tűnik, hogy a COVID-19-ből felépülőknél nagyobb a pszichiátriai következmények kockázata, és a pszichiátriai diagnózis független kockázati tényező lehet a COVID-19 esetében.

A pozitív koronavírus-tesztet követő három hónapban 5 felépülő közül egynél regisztrálták először a szorongás, a depresszió vagy az álmatlanság diagnózisát. Ez körülbelül kétszer olyan valószínű volt, mint más betegcsoportoknál ugyanabban az időszakban - állítják a kutatók. A tanulmány azt is kimutatta, hogy a már meglévő mentális betegségben szenvedőknél 65 százalékkal nagyobb valószínűséggel diagnosztizálják a koronavírusos megbetegedést, mint azoknál, akiknek nincs ilyen problémájuk.

A tanulmányban közvetlenül nem érintett mentálhigiénés szakemberek szerint egyre több bizonyíték vannak arról, hogy a koronavírus hatással lehet az agyra és az elmére, növelve a pszichiátriai betegségek kialakulásának számos kockázatát - írja a Reuters. "Ennek az oka pedig valószínűleg az adott járványhoz kapcsolódó pszichés stresszorok és a betegség fizikai következményeinek kombinációja" - mondta Michael Bloomfield, a londoni University College pszichiáter tanácsadója.

Simon Wessely, a londoni King's College pszichiátria professzora pedig úgy gondolja, hogy nem meglepő az a megállapítás, miszerint a mentális egészségügyi problémákkal küzdők nagyobb eséllyel kapják el a SARS-CoV-2 vírust, mert a korábbifertőző betegségekkitörései során hasonló eredményeket tapasztaltak. "A COVID-19 befolyásolja a központi idegrendszert, és így közvetlenül növelheti a későbbi rendellenességek előfordulását. De ez a kutatás megerősíti, hogy ezt a kockázatot növeli a korábbi rossz egészségi állapot is" - tette hozzá.

Marjorie Wallace, a brit SANE mentálhigiénés jótékonysági szervezet ügyvezető igazgatója szerint a tanulmány tükrözi a járvány alatt szerzett tapasztalataikat. "A segélyvonalunk egyre több olyan hívóval foglalkozik, akik mentális problémákkal küzdenek, valamint olyanokkal is, akik visszaesnek, mert félelmük és szorongásuk elviselhetetlenné vált" - mondta a szakember.

A Lancetben megjelent cikk szerint a COVID-19 pszichiátriai hatásai sokfélék voltak, de nem egységesek. Inkább szorongásos, mint hangulati rendellenességek bukkantak fel. A COVID-19 szorongásra gyakorolt hatása összhangban állt a várakozásokkal, s ez az eredmény megerősíti, hogy szükség van a hatékony beavatkozásokra. Továbbra sem tisztázott, hogy a koronavírus-fertőzés utáni szorongásnak lesz-e sajátos poszttraumás stressz-szerű formája. Az álmatlanság diagnózisának mértéke szintén jelentősen megemelkedett, összhangban azzal az előrejelzéssel, hogy a koronavírus-fertőzést cirkadián zavarok követik.

A karantén pszichológiai hatásáról a The Lancet című lap is foglalkozott, melyben 24 korábbi tanulmány eredményét vetették össze. Ezek mindegyike a karantén pszichológiai hatásairól írt egy járvány kitörésekor, és arra jutott, hogy az izolációban eltöltött idővel egyenes arányban nő a poszttraumás stressz szindróma, a szorongás és a depresszió tüneteinek előfordulása. Különösen veszélyeztetettek azok, akik már amúgy is valamilyen mentális betegséggel küzdenek. Részletek!